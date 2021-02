Esteri: il 2 marzo webinar sul tema La nuova relazione Regno Unito – UE

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che il 2 marzo p.v. avrà luogo un webinar sul tema La nuova relazione Regno Unito – UE: opportunità per le aziende sammarinesi. Dopo una breve introduzione da parte dell’Ambasciatore presso il Regno Unito Silvia Marchetti e del Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico/Camera di Commercio Denis Cecchetti, il Console Generale britannico e Direttore del Department for International Trade, Ben Greenwood, offrirà una panoramica delle opportunità di collaborazione e del nuovo scenario configuratosi dopo la conclusione dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito. Nell’ambito della campagna governativa Keep Business Moving, Cameron Ballester, Primo Segretario Affari Europei dell’Ambasciata britannica, presenterà le nuove procedure per l’interscambio di beni e servizi fra Regno Unito e San Marino operative dal 1° gennaio 2021, per poi rispondere ad eventuali quesiti da parte delle aziende. Chi fosse interessato è pregato di consultare la sezione “news” del sito dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico/Camera di Commercio, dove sono disponibili tutti i dettagli logistici relativi all’evento e alle modalità di registrazione.