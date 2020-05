Esteri: Lettonia dona prodotti per la disinfezione di oggetti e superfici

Un’ulteriore attestazione di generosità ha visto oggi destinataria la Repubblica. Il Governo della Repubblica di Lettonia ha donato 432 taniche da cinque litri ciascuna di prodotto per la disinfezione di oggetti e superfici, che saranno messe a disposizione per i servizi della collettività. Si tratta della settima ingente donazione di materiale pervenuta dagli Stati con cui San Marino intrattiene rapporti bilaterali, che va ad aggiungersi alle numerose, tangibili dimostrazioni di vicinanza pervenute in questi mesi. Governi ed Istituzioni, così come privati cittadini, aziende e rappresentanti diplomatici e consolari sammarinesi, hanno espresso il loro attaccamento a San Marino attraverso elargizioni di materiale sanitario, oppure facendosi promotori di raccolte fondi destinate all’Istituto per la Sicurezza Sociale. La Segreteria di Stato prende atto con soddisfazione di questa nuova consegna, che dà atto del lavoro e dei contatti intessuti dal Dipartimento per gli Affari Esteri; una gara di solidarietà che continua incessante e che, per la generosità che la contraddistingue, riempie d’orgoglio il Paese.



