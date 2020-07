Esteri: piattaforma tecnica sulla misurazione e la riduzione della perdita e dello spreco alimentare

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato all’evento online di lancio sperimentale della “Piattaforma tecnica sulla misurazione e la riduzione della perdita e dello spreco alimentare”, organizzato dalla FAO in cooperazione con la Missione permanente di San Marino e la Missione permanente del Principato di Andorra presso le Nazioni Unite. Hanno preso parte all’evento anche il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu e il Ministro degli Affari Esteri di Andorra, Maria Ubach Font, oltre a rappresentanti di importanti organizzazioni, fondazioni e realtà internazionali come la Banca Mondiale, la Fondazione Rockefeller, la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID). La Piattaforma, che consolida il lavoro della FAO compiuto insieme a vari partner, in particolare il Food Policy Research Institute (IFPRI), il G20 e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione svizzera, si presenterà come una risorsa web dinamica di condivisione delle conoscenze sulle politiche, le buone pratiche e la misurazione e la riduzione della perdita di cibo e degli sprechi alimentari, oltre a contenere e a diffondere modelli di successo a livello globale che coinvolgono tecnologie e approcci innovativi. La Piattaforma si collega alle varie iniziative che ruotano intorno alla Giornata Internazionale di Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, la cui prima celebrazione è prevista per il 29 settembre 2020. Promossa da San Marino e Andorra e approvata dalla 74a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, La Giornata Internazionale si colloca a sua volta tra i progetti legati al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. “Oltre alle ragioni pratiche e funzionali della Piattaforma – ha detto nel suo intervento il Segretario Beccari - credo che oggi sia essenziale continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sullo spreco alimentare, anche nel corso di una crisi sanitaria globale. Ci sono molti Paesi che sono stati duramente colpiti dal covid-19 e che stanno lottando contro le conseguenze negative, sia socioeconomiche che umanitarie, di questa pandemia. Siamo uniti in questo momento difficile e impegnativo. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un forte spirito di solidarietà, di amicizia tra le Nazioni e, lasciatemelo dire, di un'ONU molto forte. Infatti la pandemia ha portato a sfide significative che si traducono in un rischio per la sicurezza alimentare e la nutrizione in molti paesi”.

