Esteri/Turismo: un gruppo di lavoro per il turismo

“Lavorare insieme per favorire lo sviluppo di un settore importante per l’economia, non solo in termini di flussi turistici”, è questo l’imperativo sul quale si intendono concentrare gli sforzi di un apposito gruppo di lavoro misto, composto da esperti della Repubblica di San Marino e del Regno dell’Arabia Saudita. La proposta è stata presentata questa mattina, in occasione della visita del Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, Ahmed bin Aqeel al-Khateeb, che si è intrattenuto a colloquio con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e con il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Incontri che hanno consentito di conoscere meglio le due realtà, le rispettive sfide all’orizzonte, valutare le opportunità di collaborazione e scambio, considerare le occasioni di investimenti reciproci. L’Arabia Saudita ha da poco lanciato la propria “Digital Tourism Strategy”, un’iniziativa pensata per incrementare i flussi turistici verso il Paese mediorientale, che dal 2019 ha aperto al turismo internazionale. Un piano per il quale sono già stati stanziati 13 miliardi di dollari, con l’obiettivo di passare dagli attuali 42 milioni di visitatori ai 100 milioni nei prossimi anni, indicato dalla “Visione 2039”, il progetto di sviluppo nazionale. Riyadh, la capitale saudita, è candidata ad ospitare l’edizione 2030 dell’EXPO, insieme a Roma, Mosca, Odessa e Busan, in Corea del Sud. Il plenum di 170 Stati dovrà decidere entro il 2023 quale sarà il Paese ospitante dell’importante appuntamento. Già nel contesto dell’UNWTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, Arabia Saudita e Repubblica di San Marino hanno iniziato a considerare le possibili collaborazioni e iniziative comuni, altrettanto faranno nel giugno prossimo, quando il Segretario Pedini Amati compirà la visita ufficiale a Riyad, su invito dell’omologo saudita, e in occasione della riunione del UNWTO. “Imparare da San Marino sarà un onore – ha dichiarato il Ministro Ahmed bin Aqeel al-Khateeb – lavoreremo insieme per costruire un turismo migliore”.

Cs Segreterie Esteri e Turismo