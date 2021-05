Estesa la vaccinazione anti-Covid ai sammarinesi residenti all’estero Disponibili dosi Pfizer/BioNTech per i cittadini non ancora vaccinati

Estesa dalla giornata odierna la possibilità di accedere alla vaccinazione anti-Covid-19 per i sammarinesi residenti all’estero e in Italia, insieme ai turisti non residenti in Italia. L’Istituto per la Sicurezza Sociale inoltre ricorda che sono disponibili le dosi di vaccino Pfizer/BioNTech per i residenti a San Marino non ancora vaccinati. Per i turisti non residenti in Italia le prenotazioni saranno possibili a partire dal 17 maggio attraverso gli hotel dove soggiorneranno; mentre per le altre due fasce (residenti all’estero e in territorio) i canali di prenotazione restano: il servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”, oppure direttamente digitando l’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4. Resta sempre valida anche la prenotazione tramite il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905). Infine l’ISS ricorda che mentre per gli assistiti ISS la vaccinazione continua a essere a carico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per tutte le altre categorie la prestazione è a pagamento, al costo di 50 euro complessivi (prima e seconda dose).

