EUREKA: nuove occasioni di sviluppo per le aziende sammarinesi

A conclusione dell'anno di presidenza austriaca, lo scorso 24-25 febbraio 2021 si è tenuta ad Innsbruck la riunione dei rappresentanti di Alto Livello della rete intergovernativa Eureka e l'ing. Epifanio Troina ha partecipato ai lavori come High Level Representative per la Repubblica di San Marino. Con riferimento Allegato III dell'Eureka Regulatory Corpus, è stata deliberata l'associazione di Singapore, la riassociazione del Sud Africa, l'istituzione di un gruppo di lavoro per il rafforzamento della cooperazione con l'Africa e l'istituzione del gruppo di lavoro sui Balcani occidentali. Il gruppo NPC Eureka ha raccomandato all'HLG l'approvazione di nuovi progetti Eureka: 46 progetti di rete Eureka; 16 progetti Eurostars finanziati da Eurostars2 CoD13 e CoD14 per i quali è stato ricevuto il Consortium Agreement; 3 progetti Cluster CELTIC-NEXT; 11 progetti Cluster ITEA3; 1 progetto EUROGIA2020 Cluster. La partecipazione di San Marino alla rete Eureka consente di consolidare contatti che possano, oltre a quanto è già possibile in base alle vigenti norme in materia di sviluppo e tutela della ricerca industriale e brevetti, portare a nuove occasioni di sviluppo e collaborazioni con gli operatori sammarinesi. Sono state riattivati contatti con diversi Paesi Europei e nuovi contatti anche con la Federazione Russa e con alcuni Paesi dei Balcani Occidentali. Gli operatori economici interessati a conoscere più nel dettaglio i progetti in essere e a richiedere informazioni circa la modalità di partecipazione agli essi, sono invitati a contattare la Segreteria Industria.

Cs Segreteria Industria