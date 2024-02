EURIBOR: Già oltre un centinaio i Riminesi che si sono rivolti a Federconsumatori

Oltre un centinaio di cittadini Riminesi si sono rivolti ai nostri sportelli e già diverse decine che in occasione dell’incontro di lunedì sera 26 febbraio hanno deciso di avviare il percorso di richiesta di restituzione di parte degli interessi indicizzati su un Euribor “manipolato” alle proprie banche.

Con l’ordinanza del 13 dicembre 2023, la Corte di Cassazione, ha affermato che sono nulli i tassi che le banche hanno applicato ai mutui, ai finanziamenti o ai leasing indicizzati al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari come accertato dalla Commissione Antitrust Europea”.

Tutti i cittadini che, tra fine settembre 2005 e fine maggio 2008, erano titolari di mutui finanziamenti o leasing a tasso variabile, possono richiedere la rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, rideterminazioni che ammontano da una prima stima a diverse migliaia di euro.

Federconsumatori Rimini, da sempre impegnata al fianco dei risparmiatori, si è attivata già nei giorni scorsi con i propri esperti per attivare le opportune iniziative anche legali, utili a consentire ai cittadini coinvolti di avanzare la richiesta di rimborso . Per informazioni e assistenza, le nostre strutture sono a disposizione dei cittadini interessati, contattando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 il numero 0541 779989 o scrivendo a rn.segreteria@federconsumatori.emr.it .



