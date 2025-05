Euroflora 2025: per AFFI un bilancio straordinario e un primo premio che rende merito a innovazione e qualità

Chiusa l’edizione 2025 di Euroflora, il bilancio per AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) è tra i più lusinghieri: una pioggia di premi, riconoscimenti e gratitudine da parte del pubblico, delle giurie e addetti ai lavori. Tra tutti, spicca il Primo Premio nella categoria “Composizioni floreali e fiore reciso”, assegnato per l’esposizione meglio conservata e mantenuta fino all’ultimo giorno della manifestazione. Un riconoscimento che mette in luce due elementi fondamentali:

la qualità eccezionale dei fiori italiani esposti, coltivati con competenza, passione e rispetto della stagionalità da cooperative selezionate;

l’innovativo sistema di conservazione “Fior d’Acqua”, ideato e realizzato dalla sammarinese Mara Verbena, vicepresidente di AFFI.

Fior d’Acqua, brevetto del 1993, è l’unico sistema espositivo per fiori recisi refrigerato a 6°C, ecologico e a basso impatto ambientale. Funziona come un complesso di vasi comunicanti, che permette di cambiare l’acqua solo una volta al mese, mantenendo i fiori freschi e vitali anche per lunghi periodi. Una vera rivoluzione per il settore: riduce il lavoro quotidiano del fiorista, abbatte i costi di gestione e garantisce bellezza e durata anche in contesti fieristici o all’aperto.

Il primo premio di Euroflora 2025 premia quindi non solo un’idea tecnica vincente, ma anche la visione di un futuro florovivaistico dove innovazione e coltivazione di qualità si incontrano per offrire al pubblico composizioni floreali sostenibili, emozionanti e resistenti nel tempo.

Da Mara Verbena, un ringraziamento al presidente di Affi Cristiano Genovali e un altro ringraziamento speciale va al team di floral designer che ha dato forma e bellezza all’allestimento: Federico Giglio, Francesco Andronaco, Maria Cecilia Serafino, Lorenzo Bicelli, Paolo Maffei, Anthony Ferrara e Marco Tosi; oltre che a Leonardo Zanotti e Federico Esposito, professionisti capaci di trasformare un’idea in un’esperienza visiva unica.

Un grazie altrettanto sentito alle cooperative che hanno fornito fiori di straordinaria qualità: la Cooperativa Tre Ponti di Sanremo, la Cooperativa del Golfo Napoli, la Cooperativa Flora Pompei, l’Azienda Agricola Sebastiano del Gaudio, Flor Export, Ercolano Flora e Floramiata Senza il loro contributo, questo effetto scenografico e questo risultato non sarebbero stati possibili.

Un trionfo condiviso che sancisce la forza del lavoro di squadra e la professionalità di una rete che crede nel valore del fiore italiano, dalla coltivazione alla composizione.



Comunicato stampa

AFFI