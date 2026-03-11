Europa e imprese: domani ore 20.30 Serravalle (Sala “Little Tony”) confronto pubblico sul nuovo mercato unico

Accordo di Associazione con l’Unione Europea: appuntamento per domani, giovedì 12 marzo, alle ore 20:30 presso la Sala “Little Tony” di Serravalle. Il focus del primo appuntamento, intitolato “San Marino senza frontiere: cosa cambia per le nostre imprese sul territorio”, mira a fornire risposte precise e operative a chi costituisce l'ossatura economica della Repubblica. L’incontro nasce dalla necessità di illustrare concretamente la metamorfosi che attende il sistema produttivo sammarinese. Un tavolo di approfondimento volto a spiegare come l’abbattimento delle barriere tecniche e la libera circolazione delle merci modificherà la quotidianità di industrie, artigiani, commercianti e liberi professionisti. I Segretari di Stato Luca Beccari (Esteri), Marco Gatti (Finanze), Rossano Fabbri (Industria) e Matteo Ciacci (Territorio), risponderanno ai quesiti più stringenti. Prevista la presenza di rappresentanti sia della maggioranza che dell’opposizione, per una visione a 360 gradi, trasparente e plurale, fondamentale per affrontare una transizione di portata storica con la massima consapevolezza. Si rinnova l’invito alla partecipazione attiva non solo delle associazioni di categoria e dei sindacati, ma di chiunque sia interessato a comprendere come il proprio lavoro si integrerà nel mercato unico. In un momento in cui le regole del gioco cambiano, l’informazione diretta e senza filtri rappresenta il primo strumento di competitività per il Paese. La cittadinanza è caldamente invitata a intervenire numerosa per contribuire, con le proprie domande, a definire il percorso della San Marino di domani.

