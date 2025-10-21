Europa, lavoro ed atlantismo al centro del confronto tra Comites ed ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE

Venerdì mattina una delegazione di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino composta al Presidente Provinciale Fabio Ubaldi, dal Vicepresidente Pacifico Vincenzo Fabiani, dal Coordinatore della Valmarecchia Giancarlo Crociati e dal Coordinatore Rapporti Estero – Repubblica di San Marino Adalmiro Bartolini è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere gli esponenti del partito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, il Direttore Tecnico Roberto Zanotti insieme al Presidente di AFIS (Associazione Frontalieri Italia – San Marino) Massimo Ceccaroli e ad un nutrito gruppo di cittadini.

Il gruppo provinciale di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE si è costituito nel luglio 2025, iniziando un nuovo corso con l’ambizione di rilanciare un progetto civico e riformista. L’area di riferimento nella provincia di Rimini è quella del centro moderato, un’area oggi frammentata ma che chiede di essere rappresentata autorevolmente, perché costituisce il cuore pulsante del terziario, delle libere professioni, dell’imprenditoria con uno sguardo attento alle nuove generazioni ed all’Europa.

A guidare il gruppo Fabio Ubaldi, tra i primi a tesserarsi ad Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi il 18 settembre 2018 e figura di riferimento della politica di Riccione, dove ricopre il ruolo di Capo di Gabinetto del Sindaco Daniela Angelini. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è complimentato con Ubaldi e con gli altri membri della delegazione di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino per avere creato un gruppo con un’identità politica salda, capace di parlare a tutto il territorio compresa la Repubblica di San Marino. “E’ positivo infatti – ha concluso Amadei - che nel progetto politico di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE trovino spazio temi come il lavoro frontaliero ed i diritti degli italiani residenti a San Marino”.



Comunicato stampa

Comites San Marino

ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino

