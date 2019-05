Europa: ripartire dalle comuni radici cristiane

Tra qualche giorno Romano Prodi sarà a Rimini per una conferenza sull’Europa, lo stesso Prodi, lo vogliamo ricordare, che quando era Commissario nel 2004, il Parlamento Europeo rifiutò l’accorato invito di San Giovanni Paolo II ad inserire nel preambolo della Costituzione il riferimento alle “comuni radici giudaico-cristiane”. L’Unione non ne voleva sapere del cristianesimo e nel quindicennio che ne è seguito lo si è visto: i valori dell’umanesimo cristiano sono stati progressivamente sviliti e abbandonati e ha preso il sopravvento una cultura nichilista e mortifera. Se si vuole ‘ripensare una comunità’, è impossibile farlo dribblando il tema dell’identità spirituale dell’Europa, l’unico vero collante che può tenere insieme il variegato ‘puzzle’ continentale. Dell'importanza per l'Europa di un riferimento alle sue comuni radici cristiane ne parlò tante volte Giovanni Paolo II, in particolare nell'Esortazione apostolica "Ecclesia in Europa" del 2003; ne parlò Benedetto XVI ai partecipanti al convegno di Roma promosso dal PPE nel 2006; ne ha parlato Papa Francesco in una intervista a "la Croix" nel 2016 e pochi giorni fa, quando ha invitato i parlamentari della Repubblica Ceca e di quella Slovacca a "riscoprire l'identità culturale cristiana". E' da qui che l'azione politica deve muovere per rifondare l’Europa. Il Popolo della Famiglia fa sue le parole di Giovanni Paolo II: "Ripeto a te, Europa che sei all'inizio del terzo millennio: Ritorna te stessa, sii te stessa, riscopri le tue origini, ravviva le tue radici. Questa eredità è un progetto per l'avvenire da trasmettere alle generazioni future, poiché è la matrice della vita delle persone e dei popoli che hanno forgiato insieme il Continente europeo” (Ecclesia in Europa). Venerdì 10 maggio, alle ore 11,30 presso “Identità Europea”, C.so d’Augusto 76 - Rimini, Mirko De Carli, capolista alle elezioni Europee per il Popolo della Famiglia nella Circoscrizione Nord est, terrà un incontro pubblico sul tema: “Radici e futuro dell’Europa: la riposta popolare e cristiana al declino”. Prima e dopo l’incontro, Mirko De Carli è a disposizione degli organi di informazione per interviste e dichiarazioni alla stampa. Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati.

Il Popolo della Famiglia - Rimini