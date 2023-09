European Centre for Disaster Medicine: Corsi 2023 per la Formazione in Medicina dell'Emergenza e dei Disastri - Preparazione e corsi per il soccorso in emergenza

Lo European Centre for Disaster Medicine-CEMEC annuncia il suo calendario di Corsi per il 2023, che offrono ai professionisti della medicina l'opportunità, ma anche a non sanitari, di acquisire competenze in Medicina dell'Emergenza e dei Disastri. I Corsi, che coprono una vasta gamma di argomenti, dalla gestione delle emergenze cliniche al supporto vitale avanzato, alla psicologia delle emergenze, consolidano la posizione del CEMEC come uno dei principali centri di formazione per il soccorso in situazioni di crisi.

Area Clinica Medica

1. P.T.C. Pre Hospital Trauma Care - Corso Base (16-17 Novembre 2023)

• I partecipanti acquisiranno competenze fondamentali per la gestione dei traumi preospedalieri.

2. P.T.C. Pre Hospital Trauma Care - Corso Avanzato (3-4 Ottobre 2023) • Questo Corso avanzato è progettato per approfondire le abilità nella gestione dei traumi.

3. M.I.T. Mobilizzazione e Immobilizzazione Trauma (16-17 Novembre 2023) • Il Corso si concentra sull'apprendimento delle competenze essenziali nella mobilizzazione e nell'immobilizzazione dei pazienti traumatizzati.

4. B.L.S.d. Basic Life Support defibrillation (Novembre)

• Questo Corso offre una formazione vitale sull'uso del defibrillatore e sul supporto vitale di base.

5. B.L.S.d. Retraining (Novembre)

• Con tale training i partecipanti potranno aggiornare le proprie competenze nel Basic Life Support.

6. P.B.L.S.d. Pediatric Basic Life Support defibrillation (16 Ottobre 2023)

• Questo Corso approfondisce le competenze nel supporto vitale pediatrico.

7. P.B.L.S.d. Retraining (on demand)

• Il Corso di aggiornamento nel supporto alla vita pediatrico è disponibile su richiesta.

8. E.P.I.L.S. European Pediatric Immediate Life Support (on demand)

• Questo Corso fornisce le competenze necessarie per gestire efficacemente le emergenze pediatriche.

9. E.P.A.L.S. European Pediatric Advanced Life Support (24-25 Ottobre 2023)

• Il Corso approfondisce le pratiche nella gestione avanzata delle emergenze pediatriche.

10. I.L.S. Immediate Life Support (6 Ottobre 2023)

• Il Corso si concentra sulla gestione tempestiva ed efficace delle emergenze cliniche.

11. A.L.S. Advanced Life Support (14-15 Novembre 2023)

• Questo Corso avanzato offre un'opportunità di approfondire le abilità nel supporto vitale avanzato.

Area Maxiemergenze e Gestione Disastri

1. Psicologia delle Emergenze (3 Novembre 2023)

• Il Corso esplora il ruolo cruciale della psicologia nelle situazioni di emergenza.

2. Qualificazione in Medicina Legale, Legislazione Sanitaria, Organizzazione Dipartimenti Emergenza e Urgenza e Sistema 118 (4-5 Novembre 2023)

• La didattica approfondisce la comprensione delle leggi e dell'organizzazione nel contesto delle emergenze mediche.

3. Le criticità in Emergenza Sanitaria: elementi di Medicina Legale e Bioetica Sanitaria (5 novembre)

• Questo Corso affronta le sfide etiche nella medicina di emergenza.

4. Disaffezione e motivazione al lavoro in ambito sanitario (on demand)

• Il Corso esplora le sfide psicologiche del lavoro nel settore sanitario.

•Area Sanità Pubblica e Veterinaria

Area Geologica

1. Disastri Naturali e Resilienza (on demand)

• Questo corso approfondisce la comprensione dei disastri naturali e delle strategie di resilienza.

•Gli interessati sono invitati a visitare il sito web sito web CEMEC per ulteriori informazioni sui corsi e per effettuare la registrazione. La formazione offerta dal CEMEC è essenziale per prepararsi a gestire situazioni di emergenza e disastri in modo efficace, e potrebbe fare la differenza nel salvataggio di vite umane in momenti critici.



Comunicato stampa

CEMEC