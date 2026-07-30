Europei prima e palestinesi dopo. Gli elettori moderati come la pensano? Pro San Marino non è d'accordo



Zitti zitti il regolamento è pronto: tre immobili pubblici nel cuore di Montegiardino, due per ospitare i palestinesi del programma, uno di riserva (magari per gli altri che arriveranno). È l’ultimo atto del Decreto Legge 18 dicembre 2025 n. 154, quello ratificato in Consiglio con 44 sì su 44. Tutti d’accordo lassù. Nessuno ha chiesto niente a chi sta quaggiù. Chiamiamo le cose col loro nome. Questi non sono naufraghi tirati fuori dalle bombe. Sono persone che stanno in Italia da mesi, già in Europa, già sistemate in strutture sicure, e il decreto dà la precedenza proprio a chi all’estero è già assistito. L’emergenza vera, per loro, è finita da un pezzo. Eppure si tira fuori lo stato di eccezione, il permesso straordinario, la casa pubblica e il sussidio, tutto sulle spalle dei sammarinesi. Si sposta chi è al sicuro da un posto sicuro a un altro e lo si chiama salvataggio. È il mondo al contrario. Guardate le priorità e ditecelo voi se tornano. Alle giovani coppie sammarinesi che cercano casa non è mai arrivato un incentivo. Ai proprietari che liberano un alloggio per il programma, quegli incentivi arrivano. Il sammarinese che paga le tasse e tiene in piedi la Repubblica aspetta in fondo alla fila. Chi arriva passa avanti. Questa non è solidarietà. È una scala di valori ribaltata, decisa a tavolino da chi il conto non lo pagherà mai e non ha fatto sacrifici! E parliamo dell’altra faccia. Beccari ha spiegato che il modello è copiato dall’accoglienza agli ucraini. Bene: San Marino prende uno schema europeo e lo scarica su un territorio piccolo come il nostro, negli stessi mesi in cui ci legano mani e piedi all’Unione con l’Accordo di Associazione e ci negano il referendum perché sanno benissimo che lo perderebbero. La gente, elettori democristiani compresi, e' tutta contro! Europa e palestinesi non sono due storie diverse. Sono la stessa: San Marino che smette di comandare a casa propria. Qui c’è un conto che i partiti moderati devono pagare. La Democrazia Cristiana e gli altri moderati vivono di un elettorato fatto di identità, fede, buon senso, radici. In pochi mesi quell’elettorato è stato tradito due volte. Prima gli hanno svenduto la sovranità all’Europa senza passare dalle urne. Poi gli hanno aperto la porta all’arrivo di profughi musulmani in una Repubblica di tradizione cattolica, di nuovo senza chiedere il permesso a nessuno. A chi mette la croce sulla scheda per un partito che si porta la parola cristiana nel nome, cosa raccontate adesso? Sono d'accordo? Che l’ordine del giorno lo avete votato tutti compatti mentre la vostra gente non ne sapeva niente o magari è profondamente d'accordo! Non venite a dirci che siamo contro chi soffre. Il valore della solidarietà non lo tocca nessuno. Quello che contestiamo è il metodo: scelte che pesano su identità, sicurezza, case e conti pubblici, blindate dall’alto, senza un confronto vero, senza una firma della gente. La favola dell’antica vocazione all’ospitalità serve a coprire il vuoto. E il vuoto è la domanda che i moderati continuano a scansare: ai vostri elettori, cosa avete da dire? Pro San Marino su questo non arretra e non arretrerà. Un piccolo Stato che rinuncia a decidere chi entra, come usa le proprie case e come tiene insieme la propria comunità, in nome di un modello europeo, non sta accogliendo. Sta cedendo. Noi diciamo no, chiaro e senza giri di parole. NON SIAMO D'ACCORDO!

Comunicato stampa

Pro San Marino









