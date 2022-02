Eurovision 2022: Achille Lauro in pole per San Marino. Blind insegue in quota, Valerio Scanu outsider

Sale la febbre per il contest "Una Voce per San Marino" che sceglierà il rappresentante del piccolo Stato all’Eurovision 2022: diversi i "big" che si sfideranno il 19 febbraio al teatro Nuova Dogana di San Marino per conquistare un posto nella kermesse europea, in programma a maggio a Torino. Per il bookmaker inglese Stanleybet, a spuntarla sarà Achille Lauro a quota 1,55, seguito a 5 dal rapper Blind, tra i protagonisti di X-Factor 2020. La gara sammarinese è aperta anche ai cantanti meno "famosi": la possibilità che vinca uno dei concorrenti emergenti, inseriti nella categoria "altro", è un’ipotesi che vale 4 volte la scommessa. Si sale a 8 per uno tra Valerio Scanu e il batterista Tony Cicco, in gara con la band romana Deshedus e Alberto Fortis. A 11 invece la vittoria della star spagnola Cristina Ramos o del romagnolo Alessandro Coli, che si esibirà con il dj turco Burak Yater. A 13 il bresciano Matteo Faustini, poi l’ex tronista Francesco Monte e Ivana Spagna chiudono il tabellone a 16 volte la posta.

cs MSC/Agipro



