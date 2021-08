Eurovision 2022, Pesaro continua la corsa: è tra le 11 che superano la prima selezione Ricci e Vimini: «Sarà durissima ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela»

Eurovision 2022, Pesaro continua la corsa: è tra le 11 che superano la prima selezione.

«Siamo tra le 11 città candidate ad ospitare l'evento musicale più importante d'Europa. Non sarà un percorso semplice, ma abbiamo superato la prima fase e crediamo di avere tutte le carte in regola per avverare questo sogno. Pesaro è Città Creativa della Musica UNESCO e la Vitrifrigo Arena il contenitore più affascinante nel quale accendere lo spettacolo», così Matteo Ricci, sindaco e Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, all’annuncio del risultato della prima selezione delle 17 città candidate a ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. «Aver superato questo fondamentale step ci conferma di essere sulla strada giusta e di aver impostato un buon lavoro». Sarà durissima ma «ce la giocheremo: come eravamo certi, abbiamo avuto conferma di avere tutti i requisiti per ospitare questo grande evento». Un primo significativo risultato frutto di un prezioso gioco di squadra, fatto dal Comune «con il contributo di Aspes ed Amat. Insieme abbiamo lavorato per presentare una proposta capace di tenere insieme e valorizzare il meglio delle esperienze che il nostro territorio esprime a livello di spettacolo dal vivo».

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: