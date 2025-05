Eurovision Song Contest 2025 San Marino: il Turquoise Carpet di Gabry Ponte

Basilea si è trasformata in un epicentro di festa e attesa con l'inaugurazione dell'Eurovision Song Contest 2025 e il suo Turquoise Carpet. L'evento ha visto sfilare le delegazioni di tutta Europa, e un’accoglienza calorosissima è stata riservata a Gabry Ponte, in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Una folla entusiasta ha acclamato il celebre DJ internazionale, sventolando bandiere e dimostrando un affetto palpabile fin dal suo arrivo. Gabry Ponte, visibilmente emozionato, ha espresso la sua gratitudine per l'incredibile sostegno ricevuto a Basilea durante le interviste sul Turquoise Carpet - colore che richiama tra l’altro la bandiera Sanmarinese. L’artista ha promesso uno spettacolo energico e coinvolgente, che unirà il suo stile musicale distintivo con elementi innovativi, con l'obiettivo di trasmettere gioia e positività al pubblico internazionale. Le autorità locali hanno manifestato la loro soddisfazione per il successo dell'evento inaugurale, sottolineando l'ospitalità di Basilea e l'importanza di questa settimana di musica e celebrazione per la regione. L'evento del Turquoise Carpet ha rappresentato una celebrazione della diversità culturale e della collaborazione internazionale, valori chiave dell'Eurovision. Le delegazioni hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e scambiarsi tradizioni in un clima di amicizia. Con la conclusione del Turquoise Carpet, l'attenzione si concentra ora sulle prove e sulle semifinali (quelle di martedì 13 maggio saranno decisive per la Repubblica del Titano), in vista della Grand Final di sabato 17 maggio. L'energia e l'emozione di questa giornata inaugurale fanno ben sperare per un'edizione memorabile dell'Eurovision. Gabry Ponte, forte del sostegno del suo pubblico, si prepara con determinazione a rappresentare San Marino, con l'auspicio di raggiungere il successo nella competizione musicale internazionale più antica del mondo.