Eurovision Song Contest: SdS Turismo, i bocca al lupo Piqued Jacks!

Si alza il sipario del palco di Eurovision Song Contest Liverpool 2023, palco che, giovedì sera, ospiterà la performance dei Piqued Jacks, band vincitrice di Una Voce per San Marino e portacolori sammarinese al più importante e seguito evento di musica al mondo. L’evento si apre questa sera con la prima semifinale ma sarà durante la seconda semifinale, quella di giovedì 11, che sarà possibile assistere allo show dei Piqued Jacks (diretta su San Marino RTV). Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati raggiungerà domani Liverpool per seguire direttamente dalla M&S Bank Arena di Liverpool l’esibizione sammarinese. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Come ho già avuto modo di dire in occasione dell’Udienza dei Piqued Jacks con i Capitani Reggenti sono fermamente convinto che i Piqued Jacks abbiano le caratteristiche giuste per rappresentare San Marino a Liverpool. Basta seguirli sui loro social network per vedere l’attaccamento che mostrano per la nostra bandiera e la gratitudine che esprimono per l’opportunità che il nostro Paese gli ha concesso. Non so come andrà la gara ma so che i Piqued Jacks ci rappresenteranno degnamente e terranno alti i colori di San Marino. Il mio invito, a tutti i sammarinesi, non può che essere quello di seguirli e sostenerli con ogni mezzo possibile. In bocca al lupo ragazzi”. A San Marino sarà possibile seguire la seconda semifinale direttamente da “San Marino Eurovision Village” organizzato dal fan club locale in Piazza Sant'Agata.

cs SdS Turismo