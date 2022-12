Evasione fiscale e prescrizioni del reato: San Marino vuole essere terra di evasori?

Un caso esemplare di evasione fiscale ed emissione di false fatture, i correntisti CIS, il caro bollette, le contestazioni di alcune categorie economiche sulle recenti riforme del lavoro e delle pensioni, l'andamento dei lavori consiliari, sono gli argomenti dell'ultima puntata dell'anno di "CSdL Informa", in programma domani alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Il caso di evasione fiscale di cui si parlerà, portato alla luce solo da una testata sammarinese, che ha riscontrato il silenzio assordante di Governo e forze politiche, è tra i pochissimi oggetto di un procedimento giudiziario. La prescrizione a cui è destinato fa sorgere spontanea la domanda: San Marino si vuole distinguere come Paese accogliente per gli evasori fiscali? Intervengono il Segretario Generale Enzo Merlini e il Segretario Confederale William Santi. Coordina Giuliano Tamagnini.

