Evasione ricette On-line: necessarie fino a 48 ore.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che i tempi di rilascio delle ricette richieste al proprio Medico Curante tramite la modalità “On-line”, necessitano da oggi, di 48 ore dalla presa visione, che di solito avviene entro il primo giorno lavorativo dall’invio.

Le nuove tempistiche di evasione delle ricette derivano dall’attuale situazione di emergenza sanitaria che ha determinato l’impiego di alcuni Medici di Medicina Generale nelle attività di contrasto al Covid-19.

Ci si scusa per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi; la Direzione delle Cure Primarie invita gli assistiti a inviare le richieste per tempo, assicurando che il ritorno a una maggiore celerità di risposta del servizio, sarà possibile non appena le condizioni lo permetteranno.



Comunicato stampa

ISS







