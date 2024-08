Eventi in Valconca (settimana 5-11 agosto)

MONTESCUDO - MONTE COLOMBO A Montescudo sabato 10 e domenica 11 agosto spazio alla 50esima edizione della Sagra della Patata come sempre il secondo week end di agosto. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate.

SAN CLEMENTE Martedì 6 agosto a San Clemente primo appuntamento con "La Vela Illuminata". Gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero, prevedono le proiezioni con inizio alle ore 21.15.A San Clemente tre le serate in calendario: 6 agosto, 13 agosto e 20 agosto in Piazza Mazzini. Martedì 6 agosto, spazio alla pellicola “Foto di Famiglia” di Ryota Nakano; mentre martedì 13 toccherà a “Belfast” di Kenneth Branagh. Chiuderà il ciclo, martedì 20, il film “The Quiet Girl” per la regia di Colm Bairead.

MONTEGRIDOLFO Montegridolfo nel segno della grande musica: martedì 6 agosto alle 21.15 nel Giardino degli Ulivi di Palazzo Viviani si terrà "Pasion, note e colori", concerto dedicato alle arie, romanze e classici intramontabili. In scena Elisabetta Maddalena Cordella, Luca Casadei e Francesco Stefanelli.

SALUDECIO L’osservatorio Copernico di Saludecio rimarrà aperto nelle serate dal 10 al 13 agosto, dalle ore 21:30, per seguire il fenomeno delle Perseidi durante la sua massima attività, con il picco centrato proprio tra l’11 e il 13 agosto. L’osservatorio Copernico rimarrà aperto nelle serate dal 10 al 13 agosto, dalle ore 21:30, per seguire il fenomeno durante la sua massima attività, con il picco centrato proprio tra l’11 e il 13 agosto.

GEMMANO A Gemmano giovedì 8 agosto una serata nel segno della convivialità e del buon cibo con una cena di pesce in piazza Roma. Mentre il 10 agosto si terrà la tradizionale Festa di San Lorenzo.

