Eventi, “Tre Serate di Emozioni” con i concerti gratuiti di Drupi, Karima ed Enrico Ruggeri

Torna a San Marino, nella suggestiva cornice del Campo Bruno Reffi, “Tre Serate di Emozioni”, un evento che ha ormai conquistato un posto di rilievo nel calendario culturale estivo della Repubblica più antica del mondo.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna ideata e diretta dal Maestro Dino Gnassi, rinnova il connubio tra musica dal vivo e atmosfera estiva, con tre grandi protagonisti della scena musicale italiana accompagnati dall’orchestra della San Marino Concert Band, sotto la direzione e con gli arrangiamenti originali dello stesso Maestro Gnassi.

PROGRAMMA

4 luglio – DRUPI

Pseudonimo di Giampiero Anelli, Drupi è uno dei simboli della canzone italiana degli anni ’70 e ’80. La sua voce roca e inconfondibile ha attraversato decenni di musica leggera, conquistando il pubblico italiano e internazionale. Dopo il successo esploso con Vado via al Festival di Sanremo del 1973, Drupi ha collezionato un’infilata di hit senza tempo come Piccola e fragile, Regalami un sorriso, Sereno è, Sambario, Era bella e Soli. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, rappresenta un’icona intramontabile della musica romantica italiana, capace di emozionare ancora oggi con la forza interpretativa e l’autenticità della sua voce.

5 luglio – KARIMA

Nata a Livorno nel 1985, Karima Ammar è una delle voci soul più potenti e raffinate del panorama musicale italiano. Finalista di “Amici”, si è fatta apprezzare da pubblico e critica per l’eleganza interpretativa e il timbro inconfondibile. Ha rappresentato l’Italia al Festival di Sanremo nel 2009, dove è stata notata dal grande Burt Bacharach, con cui ha poi collaborato per anni. Ha aperto i concerti di Whitney Houston e John Legend, ed è spesso al fianco di artisti come Mario Biondi. Il suo repertorio fonde soul, jazz e pop con brani come I Wish, Superstitious, Street Life, Anna e Marco, Anna verrà, I Will Always Love You, Just Walk Away, Love e Come ogni ora. Karima porta in scena classe, profondità e una presenza scenica di grande impatto.

6 luglio – ENRICO RUGGERI

Autore, cantautore, scrittore, conduttore e instancabile sperimentatore, Enrico Ruggeri è una figura chiave della musica italiana. Nato a Milano nel 1957, ha esordito con il gruppo punk Decibel, prima di intraprendere una lunga carriera solista che lo ha consacrato tra i grandi. Due volte vincitore del Festival di Sanremo (Si può dare di più, Mistero), Ruggeri è autore di autentici capolavori della musica d’autore italiana. Il suo concerto a San Marino sarà un viaggio nel tempo attraverso brani come Gli eroi del cinema muto, La caverna di Platone, Primavera a Sarajevo, Il futuro è un’ipotesi, Peter Pan, Il poeta, Il mare d’inverno, Polvere, Contessa, Quello che le donne non dicono e Il cielo di Milano. La sua scrittura incisiva e poetica, il carisma e la profondità dei suoi testi rendono questa serata il culmine dell’intera rassegna.

DETTAGLI DELL’EVENTO

• Data: 4, 5, 6 luglio 2024

• Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino

• Inizio concerti: ore 21:15

• Stand gastronomici: attivi dalle ore 19:30

• Ingresso: gratuito

Con il patrocinio di: Segreteria di Stato per il Turismo Segreteria di Stato Istruzione e Cultura Con il supporto di: SIT Group, Giochi del Titano, Summer Season Sponsor tecnico: Luisè Social Media Promozione e comunicazione a cura di: Giordano Bruno Luisè – Luisè Social Media

Tre serate all’insegna della grande musica italiana, con artisti di altissimo livello, in uno scenario mozzafiato. Un evento gratuito, aperto a tutti, che unisce cultura, spettacolo e convivialità.

Per informazioni: San Marino Concert Band Email: contatto@sanmarinoconcertband.sm Tel: +39 335 734 2830