Evento “Custodi della Speranza - Viaggio tra i Cristiani di Terra Santa”

Nei giorni venerdì 21 e sabato 22 febbraio l'associazione Progetto Sorriso, attiva nel campo delle adozioni internazionali e della beneficenza a favore delle realtà bisognose per l’infanzia di Terra Santa, ha promosso l'iniziativa "Custodi della Speranza". L'evento ha rappresentato anche un'importante occasione per celebrare i 25 anni di attività dell'associazione. L'iniziativa ha preso il via con l'udienza presso gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino. In questo contesto, Giovanni, uno dei bambini adottati tramite l’associazione, oggi venticinquenne, ha introdotto la due giorni di eventi attraverso la sua testimonianza. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno accolto con entusiasmo l'incontro, riconoscendone il valore e l'importanza. Subito dopo è stata la città di Sogliano al Rubicone ad ospitare una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di giornalisti accreditati e di personalità istituzionali di rilievo. Tra i relatori: il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, la sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini, l'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci e Padre Ibrahim Faltas OFM, Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa. Il dibattito ha raggiunto un livello altissimo, affrontando tematiche di geopolitica, diplomazia e politica internazionale. La giornata si è conclusa con la celebrazione di una Santa Messa in memoria di Monsignor Pietro Sambi, nativo di Sogliano al Rubicone, ispiratore dell'associazione e uomo di grande impegno diplomatico e di Pace. Sabato, presso il Teatro Titano di Città di San Marino, si è svolta una conferenza pubblica con ospiti di spicco, tra cui Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, Alessandra Albertini, ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, e, di nuovo, Padre Faltas. Il moderatore Daniele Rocchi ha guidato con grande capacità la discussione, offrendo spunti di riflessione sulla situazione attuale dei cristiani in Terra Santa e sul ruolo di San Marino nella diplomazia internazionale. Particolarmente toccanti sono stati l'intervento crudo e diretto di Padre Faltas e la testimonianza di Adriana Sigilli, presidente di Diomira Travel, appena rientrata da un pellegrinaggio in Terra Santa. Le loro parole hanno permesso di comprendere la difficile realtà del conflitto, ma anche le opportunità concrete per portare aiuto attraverso sostegno economico, iniziative solidali e pellegrinaggi. A concludere l'intensa due giorni, la celebrazione della Santa Messa nella Basilica del Santo, un momento di concreta vicinanza spirituale per i cristiani di Terra Santa attraverso la partecipazione delle famiglie adottive di Progetto Sorriso. L’associazione ha aperto per l’occasione un conto corrente dedicato ad una raccolta fondi specifica per l’iniziativa, per chi volesse offrire un contributo per i bambini e le realtà amiche di Progetto Sorriso in Terra Santa, tra cui l’orfanotrofio Crèche di Betlemme, l’istituto Hogar Nino Dios, dove trovano accoglienza bambini e persone gravemente disabili, la Fondazione Giovanni Paolo II e i progetti solidali di Bambini Senza Confini: IBAN SM80L0303409800000060170923. L'evento Custodi della Speranza ha lasciato un segno profondo nei partecipanti, testimoniando come l'impegno concreto e la solidarietà possano diventare strumenti di Pace e speranza per chi vive in condizioni difficili. Progetto Sorriso continua così la sua missione, iniziata 25 anni fa, ribadendo che anche i gesti più piccoli possono avere un impatto enorme nella costruzione di un futuro migliore, per la Terra Santa e per il mondo.