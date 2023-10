Evento di Formazione e Approfondimento sul Common Reporting Standard

La Direzione Generale della Funzione Pubblica comunica che l’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), ha organizzato nell’odierna mattina presso la Sala Polivalente di Murata, un corso di approfondimento in materia di CRS - Common Reporting Standard di cui la Repubblica di San Marino è uno dei primi Stati adottanti (early adopter). I CRS sono, più precisamente, l’insieme di regole e procedure stabilite dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. L’evento è riservato agli operatori del sistema finanziario e si propone di approfondire in particolar modo la classificazione delle entità non finanziarie e dei Trust. Ai fini di migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio di formazione proposto, l’Ufficio Centrale di Collegamento ha predisposto e consegnato ai partecipanti materiale di supporto al corso ed ha rilasciato un attestato di partecipazione. È stato, altresì, somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento sull’evento formativo. Questa occasione formativa proposta dal CLO rappresenta una preziosa occasione di confronto e analisi su un tema complesso e particolarmente rilevante nell’ambito finanziario e fiscale. L’iniziativa evidenzia, inoltre, l’importante rapporto di collaborazione e supporto formativo che l’Amministrazione sammarinese intende perseguire ed implementare, specie nelle materie altamente specialistiche nonché in occasione di innovazioni normative, procedurali e di processi che coinvolgono l’interazione con l’utenza, qualificata e non.

cs Direzione Generale della Funzione Pubblica