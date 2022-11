Evento di studio e di ricerca organizzato da ACEEPT in collaborazione con RETE Desk. Giovedì 24 novembre, Aula Magna ex Monastero Santa Chiara

Nove professori in rappresentanza di nove università internazionali saranno presenti a San Marino in veste di relatori per una round table dal titolo "Cultural heritage & tourism off-the-beaten track" (Patrimonio culturale e turismo fuori dalle rotte conosciute). L’evento, in programma giovedì 24 novembre, alle ore 17,30 in diretta Facebook sulla pagina “DeskSanMarinoInternational” è organizzato da ACEEPT (Association des Centres Européens d'Education Professionelle en Tourisme), alla quale Rete Desk ha fornito assistenza logistica per le attività all'interno della Repubblica di San Marino. ACEEPT è un network di università europee che ogni anno si riunisce in un meeting di 7 giorni con un tema predeterminato ogni volta, svolto a rotazione in ognuno dei Paesi partecipanti. Il meeting per l'anno 2022 è in Italia e la città scelta è stata Rimini. Il format del meeting prevede il pomeriggio di giovedì come pausa dai lavori per gli studenti e l'occasione per i professori di analizzare e discutere i risultati prodotti dagli studenti stessi. San Marino è stato utilizzato come oggetto di studio e di ricerche da parte di studenti, ed in seguito alle relazioni dei docenti sulle attività svolte dai loro gruppi, ed a cura di un ulteriore relatore, verranno avanzate possibili traiettorie di marketing volte all’attrazione di una fascia di utenti giovanili dai 22 ai 26 anni, come sono appunto gli studenti. Un evento interessante ed originale, che si allinea con l’intenso programma di formazione e approfondimento portato avanti dal gruppo di lavoro RETE Desk, perseguendo l’obiettivo di valorizzare le competenze, perché esse sono necessarie ad allinearsi ai migliori standard richiesti dalla comunità internazionale e a contribuire positivamente alla diffusione di una cultura della internazionalizzazione. L'evento gode del patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura e Università. L’intera sessione si svolgerà in lingua inglese.