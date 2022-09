Evento Kiwanis " A cena con Dalì" a Vico Equense

Il Genio e l'Arte di Salvador Dalì sono stati il tema dominante della riuscita manifestazione organizzata dalla Presidente Mihaela Anghel e il Luogotenente della Divisione XX San Marino-Marche, Biancamaria Toccagni del Kiwanis Club San Marino, che si è svolta lo scorso fine settimana nella bellissima Vico Equense sulla Penisola Sorrentina. Per la prima volta, grazie all'idea e alla collaborazione di Simone Rossato di The Secret Gate , il club sammarinese ha varcato di gran lunga i suoi confini con lo scopo di creare relazioni concrete che portino a sostenere i service in programma. L'occasione è stata la splendida mostra delle opere di Salvador Dalì esposte al Museo Mineralogico di Vico Equense curata dal Presidente della Fondazione Dalì, Roberto Pantè che con il Presidente della Pro Loco , Donato Aiello, hanno accolto soci e amici del club in un percorso fatto di Luce e di Storia dell'Arte. Durante la Conviviale che ha preceduto la visita esclusiva della Mostra presso l'incantevole location dell'hotel Oriente, gli ospiti hanno potuto ascoltare composizioni musicali di Beethoven, Chopin e Ginastera esegui eseguiti dal noto pianista Antonio D'Abramo e che ha accompagnato due esibizioni canore della Presidente Mihaela Anghel che ha interpretato gli intramontabili brani di Ennio Morricone. Un ringraziamento particolare va al titolare del hotel Oriente il dottor Francesco Arpino per la generosità e la professionalità con la quale ha accolto il nostro evento. Sono stati inoltre offerti vini di La Vite in Rosa di Sara Carniel che con la Somelier Martina Romagnolo hanno spiegato il rapporto tra vini, arte e femminilità. La Luogotenente Biancamaria Toccagni ha portato i saluti del Governatore Angela Catalano, del Distretto Italia-San Marino ai presenti e ha ribadito l'importanza delle sinergie nel campo della solidarietà. Una serata di alto livello culturale che ha visto tra i protagonisti Nicola Rivieccio referente del Kiwanis Club Campania Felix, che ha curato la comunicazione sulle principali testate giornalistiche e sui media con particolare riferimento al Tg3 Regione Campania. La Presidente e la Luogotenente si sentono in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento e chi ha partecipato con generosità al service dedicato al progetto "Costa d'Avorio: il riciclo della plastica che diventa scuola". Il Kiwanis si unisce al Progetto di UNICEF e Conceptos Plasticos, azienda colombiana di conversione dei rifiuti in plastica, impegnate nella realizzazione di aule in mattoni modulari di plastica, costruiti a partire dai rifiuti delle zone inquinate di Abidjan e dintorni. L’obiettivo è garantire il diritto allo studio ad almeno 25000 bambini, che ad oggi non possono godere di questo diritto umano fondamentale. Un ringraziamento doveroso va agli sponsor della serata per il loro generoso sostegno: TheSecret Gate di Simone Rossato, Dalì Universe, Proloco di Vico Equense, Hotel Oriente, Vite in Rosa, Aquamarina Gioielli di Arianna Bellese, Estetique Michelle di Mihaela e LiviuAnghel, Hennin di Annalena Silvestri, The Secret Suite, Hotel Santa Croce, Arte Venezia, Farmaceutica Sammarinese, Il Giardino della Sposa, Villa Ca’Viola di Marco De Luigi, Aperouge di Irina Biss e Samir Mastaki, al Direttore del Montecarlo Times il Dottor Ilio Masprone, e il Magazine Motori di Lusso, Flavio Zinni Chanel, Celebre Magazine, Rinascimento, VPocket, Radio Cafè, Risorgimento Nocerino, Phantasya, SextoAndar,LuxuryInvestiment Magazine, Luxury Brand Agent, Dp di Paolo.

Cs Kiwanis San Marino