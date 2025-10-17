Evento musicale internazionale allo Spazio Espositivo Carlo Biagioli srl per il XV Maskfest 2025

Sabato 18 ottobre alle ore 18.30, torna il prestigioso appuntamento con il Maskfest Festival Internazionale di Nuova Musica, che quest’anno sceglie come cornice lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl (via XXV Marzo 71, Domagnano, San Marino), luogo di eccellenza dedicato alla musica di qualità e all’arte in tutte le sue forme e declinazioni. L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO. L’evento vedrà protagonisti un trio d’eccellenza, il francese Duo SoliPse (Elena Stojcesca, flauto; Romain Petiot, chitarra) e la pianista giapponese Yuki Mack, che si esibiranno in un coinvolgente concerto ispirato alle musiche di grandi compositrici e compositori, tra cui Lilli Boulanger, Massimiliano Messieri, Sofia Gubajdulina, Astor Piazzolla e Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma prevede un omaggio alla figura di Lili Boulanger, compositrice poco nota al grande pubblico ma considerata una delle enfant prodige del secolo scorso. Questo tributo musicale alla sua figura, vuole essere foriero di una riflessione condivisa: i grandi musicisti lo sono in quanto tale, a prescindere dal loro essere uomo o donna, nascono con questo valore aggiunto, dono e talento che poi troverà proiezione concreta e sarà influenzato dal tipo di esperienze abbracciate nel corso della vita dall’artista. Il concerto si apre con il “Nocturne” di Boulanger, a seguire la composizione “Two Waka” del maestro sammarinese Massimiliano Messieri. Sarà poi eseguito “Sounds of the Forest” di Sofia Gubajdulina, un brano per flauto e pianoforte che rappresenta il poliedrico repertorio della compositrice russa, e “Storia del Tango” di Astor Piazzolla, nella versione per flauto e chitarra in omaggio al grande musicista argentino. Il concerto si concluderà con un tributo a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione del “Mozart Trio KV 299”, un arrangiamento di Messieri per flauto, chitarra e pianoforte del concerto per flauto arpa e orchestra del compositore austriaco, con cadenze originali in stile mozartiano. Un evento imperdibile che invita il pubblico a riflettere sul talento, la creatività e il dialogo tra le grandi figure della musica, attraverso un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Il concerto sarà replicato a Bologna domenica presso il Goethe-Zentrum e a Parigi il prossimo anno. Il Duo SoliPse è stato fondato nel 2011 dalla flautista Elena Stojceska e dal chitarrista Romain Petiot. Si sono esibiti in diverse città e festival in Francia, Repubblica Ceca, Macedonia, Italia, Russia e Bosnia-Erzegovina, come il "Lovran Classic" in Croazia, il festival di Arromanches, il festival "Maskfest" a San Marino, il festival "Ohrid Summer", le "Days of Macedonian Music" a Skopje, il festival "Forfest" a Kromeritz, il festival internazionale "Sarajevo Winter", il Museo Scriabin di Mosca, il Castello di Bosmelet, Châtellerault, il Festival di Sagonne, La Semaine classique au Lavoir, il Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles, la Vienna House Concert e diverse sedi a Parigi e nella regione parigina. La formazione cameristica flauto/chitarra ha suscitato l'interesse di compositori fin da Astor Piazzolla e la sua Histoire du tango. Pertanto, il Duo SoliPse tende a suonare essenzialmente musica del XX e XXI secolo, includendo brani di compositori come Doïna Rotaru, Massimiliano Messieri, Toru Takemitsu, Vincent Airault, Laurence Sherr o Edison Denisov. D'altro canto, il Duo SoliPse è incline alla musica di ispirazione folk di Béla Bartók, Dusan Bogdanovic, Miroslav Tadic, Ravi Shankar... Hanno presentato in anteprima il brano Liebes-Lied di Massimiliano Messieri nel 2016, brano composto e dedicato al duo SoliPse, così come A dream within a dream per flauto, chitarra, voce, woodblock e live electronics. Il compositore americano Laurence Sherr ha dedicato il suo Capriccioso per flauto e chitarra al Duo SoliPse. Nel 2022, l'ultimo brano dedicato al duo è stato Opus voyage della compositrice francese Raphaëlle Zaneboni e Ocean in a drop della compositrice macedone Darija Andovska. Pianista di origine giapponese, Yuki Mack si è esibita negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, tra cui al Gilmore International Piano Festival nel Michigan, al Great Lakes Chamber Music Festival nel Michigan, alla Chamber Music Society di Detroit e al Quebec International Music Festival in Canada, solo per citarne alcuni. Le sue esibizioni includono un'ampia gamma di opere per pianoforte, tra cui musica da camera e come solista con orchestra. Oltre al palcoscenico principale, si è esibita in diretta radiofonica in Svezia, Italia, Polonia e Stati Uniti, ed è apparsa in un documentario sulla PBS. In particolare, nel 2006 è stata selezionata come Steinway Artist, unendosi a un impressionante gruppo di pianisti di fama mondiale. Yuki collabora anche con la sorella Tomoko formando il duo pianistico "The Mack Sisters". Insieme hanno vinto premi in diversi concorsi nazionali e internazionali. Hanno registrato diverse raccolte di album di musica per pianoforte a quattro mani, molto apprezzate. Le loro raccolte di "Rhapsody", "American Mosaic", "Fantasy" e "Dance Montage" dimostrano tutte il loro senso interpretativo unico e la loro tecnica impeccabile. Nel 2007, Yuki inizia a collaborarecon il famoso artista di erhu Xiao Dong Wei. Da allora, hanno prodotto un album di erhu e pianoforte "Where East Meet West" e si sono esibiti in numerosi festival musicali negli Stati Uniti e in Europa. Attualmente, Yuki Mack risiede nell'area metropolitana di Detroit, dove si è anche affermata come insegnante vincendo nel 2021 il premio “Steinway Artist Best Teacher”. È invitata regolarmente da oltre 15 anni come insegnante-concertista al Festival Internazionale Summer Music di Naleczow, in Polonia. Entrata a offerta libera fino ad esaurimento posti.





