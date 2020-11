Evento per la Giornata Nazionale dell’Albero

In seguito alla richiesta di parere riguardo a possibili iniziative da realizzare in occasione della prima giornata nazionale dell’albero, che si terrà in data 21 Novembre 2020, il Servizio Verde Pubblico propone la piantumazione di un albero per ogni plesso scolastico del territorio. Nello specifico, sarebbe interessante che ogni scuola prendesse parte all’iniziativa incaricando proprio i bambini e i ragazzi alla messa a dimora delle piante, così da renderli partecipi dell’intervento che si andrà a realizzare e suscitare in loro curiosità e coinvolgimento. Questo al fine di sensibilizzare ed educare le future generazioni sull’importanza del verde e della natura. In tal senso sarebbe utile che anche le insegnanti collaborassero, preparando un piccolo momento educativo sul tema e, laddove possibile, proponendo alle varie classi di prendersi cura delle piante anche nelle stagioni successive, con operazioni di annaffiatura e scerbatura. Questo passaggio sarebbe prezioso, in quanto i bambini e i ragazzi riuscirebbero meglio a comprendere che gli alberi e l’ambiente devono essere salvaguardati e valorizzati, e che ognuno di noi può rendersi utile prendendosi cura del verde e della natura. L’UGRAA si rende disponibile a valutare l’area di piantumazione più idonea per ogni plesso scolastico, ad offrire tutto il supporto tecnico necessario alla realizzazione dell’iniziativa, nonché eventualmente ad offrire le proprie competenze in materia.