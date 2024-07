Evento Rotary Club San Marino

I Rotary Club San Marino, Rimini Riviera, Novafeltria Alto Montefeltro, Rimini, Cervia- Cesenatico si uniscono in un’iniziativa di beneficenza in favore delle famiglie in difficoltà, alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Alberto Azzolini. Sotto la Luna di sabato 20 luglio 2024, seguendo la luminosa scia dell’esposizione intitolata “Il Titano e Selene”, al Centro Congressi Kursaal in San Marino verrà celebrato il 55° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna. Per chi vorrà sostenere l’iniziativa benefica e condividere l’evento dedicato alla Luna, di seguito si riporta il manifesto della celebrazione.

