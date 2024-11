Evolution Forum Day a Rimini: oltre 1.300 partecipanti attesi per un evento ispirazionale unico Sabato 30 novembre a San Patrignano la 27esima edizione dell’appuntamento che negli anni ha portato tantissimi relatori illustri. Quest’anno tra gli altri Nadia Gresini, Carlo Giordano, Gianluca Di Marzio e Walter Villadei.

Emozione, ispirazione e storie straordinarie: tutto questo e molto di più è Evolution Forum Day, evento formativo unico nel suo genere che si tiene sabato 30 novembre presso l’auditorium della comunità di recupero di San Patrignano. Oltre 1.300 persone da tutta Italia si ritroveranno in una giornata speciale, dove alcuni dei volti più rappresentativi del panorama sportivo, imprenditoriale e sociale si alterneranno sul palco per condividere esperienze di vita e riflessioni potenti. Ideato e condotto dall’imprenditore e formatore riccionese Gianluca Spadoni, l’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi per chiunque desideri trasformare le proprie sfide in opportunità di crescita. Sul palco di questa 27esima edizione di relatori di altissimo livello, ognuno portatore di un messaggio unico e di grande valore: ● Nadia Padovani, team owner e team principal di Gresini Racing racconterà il suo percorso tra innovazione e resilienza; ● Carlo Giordano, co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare.it, principale portale immobiliare in Italia, spiegherà la sua visione innovativa e strategie digitali avanzate; ● Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di fama internazionale, punto di riferimento per il calciomercato, condividerà le sue esperienze nel raccontare storie di successo e talento; ● Walter Villadei, astronauta, porterà il pubblico nello spazio con la sua testimonianza su come ha preparato per tanti anni la missione Axiom3; ● Josefa Idem, campionessa olimpica e simbolo di determinazione, ispirerà i presenti con la sua storia di sacrificio, determinazione e trionfi. “Evolution Forum Day è il nostro ‘giorno dei giorni’ - racconta Gianluca Spadoni citando Ligabue – per diversi motivi. Innanzitutto perché è da questo appuntamento che è nata, 15 anni fa, la nostra società Evolution Forum. Poi perché è l’evento più grande che organizziamo durante l’anno e, ultimo ma non ultimo, perché siamo all’interno della Comunità di San Patrignano, luogo di rinascita per eccellenza. Non a caso il sottotitolo di questa edizione è “Da adesso in poi”. Perché troppo spesso dimentichiamo che abbiamo sempre la possibilità di cambiare rotta nella nostra vita, anche di poco o di pochissimo. Parleremo quindi della capacità di fare fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. Evolution Forum Day è nato proprio per diffondere questo messaggio”. Con 27 edizioni alle spalle e un pubblico totale che supera le 13.000 persone, Evolution Forum Day è uno degli eventi più longevi e significativi nel suo genere. Nel corso degli anni ha ospitato personalità straordinarie, capaci di ispirare con le loro storie e il loro esempio. Tra i nomi più celebri figurano, tra gli altri, Aldo Cazzullo, Claudio Brachino, Klaus Davi, Alessandra Ghisleri, Salvatore Natoli, Paolo Crepet, Andrea Pontremoli, Brunello Cucinelli, Nicola Bertinelli, Federico Marchetti, Alex Zanardi, Julio Velasco, Siniša Mihajlović, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Pierluigi Collina, Martin Castrogiovanni, Ferdinando “Fefè” De Giorgi, Giovanni Guidetti, Giorgio Chiellini, Fausto Gresini, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Gene Gnocchi.

Per maggiori informazioni https://www.evolutionforum.sm/evolution-forum-day- edizione/

cs Evolution Forum

