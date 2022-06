Evolution Forum in cattedra all’Università di San Marino per insegnare le soft skills, le grandi protagoniste del mondo del lavoro di oggi e domani

Problem solving, pensiero critico, disponibilità, creatività, intelligenza emotiva, flessibilità, gestione risorse umane, organizzazione, capacità di prendere decisioni, negoziazione, collaborazione. Sono alcune delle soft skills, ovvero tutte quelle abilità trasversali e personali che vengono sempre più richieste nel mercato del lavoro in continuo mutamento come quello attuale. I professionisti di oggi devono necessariamente acquisirle, visto che eccellere nelle competenze tecniche, le hard skills, non è più sufficiente.

LE SOFT SKILLS PIÙ RICHIESTE OGGI

1) Problem Solving

2) Pensiero Critico

3) Disponibilità

4) Creatività

5) Intelligenza Emotiva

6) Flessibilità

7) Gestione Risorse Umane, Organizzazione

8) Capacità di prendere Decisioni

9) Negoziazione

10) Collaborazione.

È partendo da questa constatazione che le realtà sammarinesi Evolution Forum e Innovation Forum saranno protagoniste per 5 giornate di studio e apprendimento con alcuni dei loro formatori più esperti nel Corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Il corso

Il percorso formativo che affronteranno gli studenti dell’ateneo sammarinese dall’8 al 14 giugno, prevede un calendario ricco di appuntamenti per una formazione mirata e continua che andrà a indagare dettagliatamente sia le hard skills, quindi competenze tecniche verticali, in cui saranno organizzate anche a simulazioni dal vivo con esercizi, sia le soft skills, con le best practice di coloro che ogni giorno analizzano il mercato e propongono soluzioni all'avanguardia. 5 GIORNATE, 10 MODULI: Lo svolgimento avverrà sia indoor che outdoor dall’8 al 14 giugno:

- mattina in aula,

- pomeriggio presso aziende e strutture del territorio di San Marino o limitrofe.

Ecco gli argomenti che saranno affrontati nei 10 moduli:

1. “Cosa sono le soft skills e perché le hard skills non bastano”

2. “La flessibilità e la perseveranza”

3. “La performance e le 3 meta-tecniche”

4. “L’organizzazione e la progettazione, da idee ad azienda”

5. “I valori e la disponibilità”

6. “La creatività”

7. “La negoziazione”

8. “L’intelligenza emotiva e la capacità di prendere decisioni”

9. “La collaborazione ed il problem solving”

10. “La resilienza” I formatori

A coordinare i docenti sarà Gianluca Spadoni. Imprenditore, docente e autore, è uno dei principali trainer per le reti commerciali tradizionali e il punto di riferimento in Italia nell'ambito del Network Marketing. Nel 2012 fonda Evolution Forum, società che propone percorsi formativi annuali per un miglioramento strutturale e costante della forza vendita, attraverso l'insegnamento a parte di professionisti di altissimo livello, la cui forza sta nelle capacità didattiche unite alla loro esperienza sul campo. Ad affiancare Spadoni sarà Max Damioli, Performance Coach a indirizzo ipnotico costruttivista. È stato il primo insegnante in Italia delle tecniche di Pensiero positivo di Louise Hay e nel 1998 è diventato uno dei sei responsabili per la formazione insegnanti nel mondo. Gli altri formatori saranno:

Massimiliano Alvisi, co-fondatore di Innovation Forum ed Evolution Forum. La sua specialità è il settore commerciale e il settore retail in cui, come imprenditore, ha collaborato negli anni con brand come Superdry, New Balance e New Era aprendo negozi a Roma, Firenze, Rimini, Milano e Riccione;

Emanuele Maria Sacchi, il maggior esperto europeo di carisma e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva;

Licia Consoli, esperta di orientamento e career guidance. Supporta i clienti a fare il punto sulla loro vita lavorativa, a prendere consapevolezza della propria professionalità.

Completeranno le 5 giornate di formazione le testimonianze di importanti personalità quali Jack Sintini, Emanuel Colombini, Massimiliano Zucchi e Marco Felici. Chi è Evolution Forum Da oltre 10 anni Evolution Forum è guida italiana e punto di riferimento per la formazione manageriale di team commerciali e per lo sviluppo e consolidamento della crescita personale. Si occupa di creare giornate formative e percorsi personalizzati per tutti coloro che vogliono imparare a vendere e vendersi, migliorando le proprie tecniche di comunicazione. Nel 2020 nasce Innovation Forum che affianca Evolution Forum in tutta la parte strategica digitale.

c.s. Klaus Davi & Co