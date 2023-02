Ex consigliere del governo italiano nei workshop internazionali sul management sanitario dell’Università di San Marino Venerdì 3 febbraio un appuntamento insieme a Filomena Maggino per gli approfondimenti di Ingegneria Gestionale

Filomena Maggino, docente di Statistica Sociale dell’Ateneo ‘La Sapienza’ di Roma e impegnata a livello istituzionale in incarichi che hanno coinvolto il ruolo di consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte fra il 2018 e il 2021, salirà in cattedra venerdì 3 febbraio per il penultimo appuntamento di una serie di workshop internazionali che il corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha riservato ai suoi studenti.

Le cinque giornate in calendario, riunite sotto il titolo “Il ruolo della statistica nel management sanitario”, ha preso il via il 26 gennaio scorso per offrire agli iscritti approfondimenti sugli strumenti per l’analisi dei dati socio-sanitari, la programmazione e gestione dei servizi per la terza e quarta età, la misura della povertà e non solo.

Alle ore 10, nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana (torre B, terzo piano), Maggino sarà protagonista di un workshop sulla qualità della vita. La sua esperienza, oltre al supporto al governo Conte su temi come la statistica e lo sviluppo sostenibile, coinvolge la presidenza della cabina di regia “Benessere Italia” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2019 al 2021, oltre alla direzione della rivista “Social Indicators Research”.

L’appuntamento con la docente dell’Ateneo ‘La Sapienza’ verrà seguito, nel pomeriggio, da un intervento con focus sulla realtà sammarinese curato da Marcello Forcellini, direttore amministrativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, e Andrea Gualtieri, medico esperto in organizzazione e sistemi qualità. Titolo: “L’importanza del monitoraggio dei dati all’interno dell’ISS e dell’Authority Sanitaria”.

Il ciclo di workshop ha coinvolto figure da realtà accademiche come la Liverpool Business School e le Università di Salerno, Chieti e Pescara, Padova, Milano - Bicocca e Federico II di Napoli.

