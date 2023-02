Ex dipendenti Asset Banca pronti a far causa a Banca Centrale

Ex dipendenti Asset Banca pronti a far causa a Banca Centrale.

Sono trascorsi ormai 6 anni da quando, a fine 2017, i dipendenti di Asset Banca vennero licenziati dopo che l’istituto fu prima commissariato e poi posto in liquidazione coatta e amministrativa. Alcuni di loro vennero successivamente assunti a tempo determinato in Cassa di Risparmio attraverso un accordo di mobilità specifico da cui furono però esclusi alcuni degli stessi dipendenti, in particolare i frontalieri. Tra coloro che passarono in Cassa di Risparmio solo un numero esiguo venne tuttavia confermato e parecchie persone sono rimaste senza un impiego. Nel frattempo ben due sentenze emesse dal Tribunale di San Marino hanno riconosciuto BCSM colpevole di aver chiuso illegittimamente Asset Banca. Ne consegue che tutti gli ex dipendenti dell’istituto sono parte lesa di questa vicenda. Pertanto assistiti dai propri legali, negli ultimi mesi hanno intrapreso un percorso di confronto con BCSM con la volontà comune di trovare un accordo transattivo in modo tale da evitare ulteriori cause. Al momento però tale volontà sembra essere stata stoppata da BCSM, pertanto gli ex dipendenti Asset Banca potrebbero trovarsi costretti, loro malgrado, ad adire le vie legali per la tutela dei propri legittimi interessi. Nonostante ciò, confidano ancora di poter riavviare un confronto per addivenire ad una giusta risoluzione del contenzioso.

c.s. Un gruppo di ex dipendenti Asset Banca

