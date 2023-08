Ex tiro a volo, il comitato incontra la Reggenza e consegna petizione

Ex tiro a volo, il comitato incontra la Reggenza e consegna petizione.

Continua a pendere la spada di Damocle sull’ ex Tiro a volo. Incurante delle richieste di ripensamento della popolazione e ignorando tutti i progetti di utilizzo alternativi e tutte le iniziative ricreative e culturali che hanno avuto in quell’area il loro perno, il governo si dà un’altra proroga (la terza) per negoziare le condizioni con il privato a cui intende concederla. Poiché riteniamo profondamente sbagliato sottrarre quest’area di grande valore ambientale, storico, sociale e associativo agli abitanti del castello di Città e di tutta San Marino, domani una delegazione del comitato civico nato a sua difesa avrà un incontro con la Reggenza e consegnerà alla Suprema Magistratura una petizione in cui circa cinquecento abitanti-frequentatori della zona esprimono la preoccupazione per interventi invasivi nell’area naturale e l’auspicio che resti la fruizione pubblica dello stabile.

c.s. Il comitato civico per la difesa dell’area dell’Ex tiro a volo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: