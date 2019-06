Expansion Group in volata con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

L’Agenzia guidata da Giorgio Piccioni conferma la propria expertise nel settore del turismo rafforzando la propria partnership con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino: alle attività di comunicazione offline già svolte si aggiunge la gestione della social strategy sui canali Facebook, Instagram e Twitter. Prosegue la collaborazione tra l’Ufficio del Turismo di San Marino ed Expansion Group, che da quest’anno, oltre alle numerose attività di comunicazione in carico all’agenzia dal 2015, gestisce la social strategy di VisitSanMarino, con il supporto della divisione comunicazione dell’Ufficio del Turismo di San Marino. Un percorso strategico che punta alla valorizzazione di San Marino come meta turistica d’eccellenza, grazie all’identificazione di quattro aree tematiche attraverso le quali è possibile vivere esperienze indimenticabili nella Repubblica più antica del mondo: storia, vacanza attiva, enogastronomia ed eventi speciali. “San Marino sui social diventa sempre di più una meta “tridimensionale”, arricchendosi di esperienze che affascinano il turista al pari dei meravigliosi panorami” afferma Carlo Crudele, Social Media Strategist dell’agenzia. “Grazie a un racconto inedito e a una viva connessione con il territorio, invitiamo gli utenti a vivere davvero a 360 gradi la Repubblica e i suoi grandi eventi, come la recente Tappa 9 del mitico Giro d’Italia o i prossimi appuntamenti estivi.” E proprio in occasione del Giro d’Italia, Expansion Group ha ideato e sviluppato una campagna di comunicazione sui canali Facebook, Instagram e Twitter, guidata dall’hashtag #SanMarinoClamoRosa: la Repubblica non solo si è tinta di rosa per accogliere l’evento ciclistico più atteso a livello internazionale, ma inaugura ufficialmente la stagione estiva con un calendario ricco di eventi e rievocazioni storiche, che la vedranno protagonista grazie alla presenza di migliaia di turisti che non perderanno l’occasione di respirarne l’atmosfera medioevale visitando il suo Centro Storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e i suoi luoghi più suggestivi e caratteristici, come il Passo delle Streghe e la Cava dei Balestrieri. Un progetto, quindi, molto ampio e articolato, che l’agenzia ha sviluppato in sinergia con la divisione comunicazione dell’Ufficio del Turismo di San Marino, che si è occupato delle attività di Content Management. “Il turismo e il food sono la nostra passione, perché da sempre sono riconosciuti a livello internazionale come le eccellenze del nostro Paese”, ha dichiarato Giorgio Piccioni, Direttore Generale di Expansion Group. “Il nuovo incarico per le attività di Social Strategy conferma non solo la solidità del nostro rapporto con l’Ufficio del Turismo di San Marino, per cui già gestiamo e coordiniamo i progetti di adv e media, ma anche la crescita della nostra Digital Unit, sempre più focalizzata su progetti e strategie Social”. Per Expansion Group una conferma della propria expertise nel settore del turismo, a cui si aggiunge la recente acquisizione di Visit Romagna Destinazione Turistica, per cui l’agenzia segue le attività di promozione e comunicazione.

Expansion Group è un’agenzia di comunicazione integrata con sede a San Marino e Milano. Giorgio Piccioni, Direttore Generale. L’agenzia si occupa di strategie di comunicazione e creatività per un variegato portfolio clienti che comprende, tra gli altri: Airalzh Onlus, Calvé, Carte d’Or, Coop, Hellmann’s, In Liguria Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, Italia Zuccheri, Knorr, Lesaffre Italia, Lievital, Lipton, Mister Nut, Pizzoli, Repubblica di San Marino Ufficio del Turismo, Unigrà, Unilever Food Solutions, Visit Romagna Destinazione Turistica. Expansion Group fa parte di UNA, Associazione Aziende della Comunicazione Unite, e dal 2007 rappresenta l’Italia nel network internazionale di agenzie indipendenti +Imagepartners. www.expansiongroup.sm

Repubblica di San Marino - L’Ufficio del Turismo si occupa della promozione turistica di San Marino, proponendo al turista e all’operatore specializzato un’ampia gamma di offerte che possono rendere più gradito un soggiorno nella più antica Repubblica. Si propone di valorizzare le peculiarità, le tradizioni e i prodotti tipici della Repubblica di San Marino, pubblicizzando il ricco calendario di manifestazioni culturali, sportive e partecipando ai principali appuntamenti fieristici e alle manifestazioni di settore. www.visitsanmarino.com

Comunicato stampa

Expansion Group

Ufficio del Turismo - San Marino