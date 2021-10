Expo 2020: Pedini Amati incontra il Segretario Generale del BIE e visita i padiglioni delle altre Nazioni Dopo l’inaugurazione del Padiglione San Marino per il Segretario di Stato per il Turismo è giornata di incontri bilaterali e appuntamenti istituzionali

Expo 2020: Pedini Amati incontra il Segretario Generale del BIE e visita i padiglioni delle altre Nazioni.

Questa mattina, nell’ambito della sua missione negli Emirati Arabi Uniti in occasione dell’inaugurazione del Padiglione di San Marino a Expo Dubai 2020, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, assieme al Commissario Generale Mauro Maiani, ha ricevuto nella vip lounge del padiglione la visita del Segretario Generale del Bureau International des Expositions (BIE) Dimitri S. Kerkentzes.

‘Sono molto soddisfatto che presso il nostro padiglione sia avvenuto questa mattina l’incontro con Kerkentzes: il Segretario Generale del BIE ha confermato l’importanza della partecipazione dei Piccoli Stati alle Esposizioni Universali. Ha sostenuto e sostiene il nostro Paese e viceversa San Marino, attraverso la presenza del Commissario Generale Mauro Maiani all’interno del BIE, sostiene l’organizzazione che Kerkentzes rappresenta. È stato un grande onore per me averlo avuto qui oggi, gli ho espresso la nostra totale disponibilità a proseguire il percorso nel contesto delle Expo.’

Nel pomeriggio, Pedini Amati visiterà i padiglioni di Germania e Arabia Saudita e, nel tardo pomeriggio, si recherà presso il Padiglione Italia per un gran tour dello stesso assieme al Commissario

Mauro Maiani (Commissario San Marino ad Expo 2020): “È stato un grande onore per me e tutto il mio staff aver ospitato nel Padiglione San Marino il Segretario Generale del BIE Dimitri Kerkentzes.

La sua presenza qui oggi quale prima visita ufficiale al padiglione è la sincera dimostrazione del grande rispetto e stima nonché amicizia che ci lega da anni e la considerazione e il rispetto che lo unisce a San Marino, paese molto attivo all’interno del BIE. Ringrazio Dimitri Kerkentzes per aver apprezzato la candidatura di San Marino a far parte della commissione cultura e formazione del BIE e per aver sottolineato l’importanza dei piccoli paesi alle esposizioni universali”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo le Poste, Cooperazione, Expo



