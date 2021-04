Expo 2020: Pedini Amati visita il Padiglione San Marino Il Segretario di Stato nel sito che ospiterà l’evento a partire dal 1 ottobre. Nel pomeriggio incontro bilaterale con il Ministro S.E. Reem Al Hashimy.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha visitato oggi il padiglione San Marino ad Expo Dubai 2020, evento che si aprirà il prossimo 1 ottobre 2021. La struttura che ospiterà San Marino, oltre 350 metri quadri su due piani, è situata nell’area “opportunity”, a pochi passi dal centro nevralgico dell’Esposizione Universale e dal padiglione degli Emirati Arabi. I lavori di costruzione sono stati completati e nella prossima fase, con l’avvicinarsi dell’evento, si procederà all’allestimento degli spazi secondo un progetto che il Commissariato sammarinese svelerà nelle prossime settimane. Per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, accompagnato dal Commissario per l’Expo e Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti Mauro Maiani, grande soddisfazione nel vedere l’avanzamento dei lavori, la qualità delle finiture del Padiglione San Marino e soprattutto la privilegiata posizione in cui è posizionato. Al termine della visita nel sito che ospiterà Expo, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati è stato ricevuto dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e Direttore Generale di Expo S.E. Reem Al Hashimy. Per il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati anche un incontro informale con l’Ufficio del Turismo di Dubai con i cui tecnici si è tenuto un confronto relativo alla prossima partecipazione sammarinese alla Arabian Travel Market, una delle più note fiere internazionali di promozione turistica. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo): “Sono rimasto piacevolmente stupito dall’avanzamento dei lavori del Padiglione San Marino ad Expo Dubai. Debbo dire che il grande lavoro del Commissario Mauro Maiani e delle maestranze locali hanno fatto si che la struttura che ospiterà San Marino sia pronta, funzionale e perfettamente rispondente alle nostre esigenze. Bello vedere che il Padiglione San Marino è al centro dell’area di Expo, in una posizione estremamente privilegiata e a pochi passi dallo spazio espositivo del paese ospitante. Sono certo che sapremo sfruttare le potenzialità della nostra partecipazione ad Expo”.



