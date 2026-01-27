Expo 2025, udienza dai Capitani Reggenti

Expo 2025, udienza dai Capitani Reggenti.

In data odierna gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto in Udienza la delegazione del Commissariato e Padiglione EXPO Osaka 2025, accompagnata dal Segretario di Stato per il Turismo con delega EXPO Federico Pedini Amati, per la solenne consegna ufficiale del catalogo finale di questa esperienza, che ha visto la Repubblica di San Marino presente e protagonista per sei intensi mesi in una prestigiosa vetrina internazionale, per raccontare al mondo le sue peculiarità uniche, l’essenza, la storia millenaria e i valori che ne definiscono l’identità. Con l’inaugurazione lo scorso 13 aprile di Expo Osaka 2025, si sono accesi infatti i riflettori internazionali su un evento di portata globale, in tale giorno il Padiglione San Marino è stato visitato da 20.000 persone, in mostra oggetti espositivi che narrano l’essenza della Repubblica di San Marino: la pietra, i simboli identitari e il testo della “Vita Sancti Marino”. Presente a questo solenne momento il Segretario Generale del Bureau International des Expositions Dimitri Kerkentzes, l’Ambasciata del Giappone in Italia e San Marino, l’Ambasciatore dell’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci, Autorità Sammarinesi e internazionali. Plauso da parte dei Capitani Reggenti che hanno espresso sincero e motivato orgoglio, nei riguardi del Padiglione di San Marino che si è distinto per l’eleganza delle linee architettoniche e la sua capacità di raccontare un’identità, proiettandola verso le sfide contemporanee sollecitate da Expo e per la realizzazione del compendio conclusivo della partecipazione della Repubblica di San Marino a EXPO 2025 Osaka, testimonianza concreta di un percorso che, ancora una volta, ha consentito al Paese di affermare la propria identità, la propria capacità di dialogo e la propria vocazione internazionale in uno dei più prestigiosi contesti di confronto e cooperazione globale.

"La presenza di San Marino ad EXPO ha permesso di mostrare su vasta scala l’unicità e l’esemplarità della Repubblica di San Marino, la peculiarità delle sue Istituzioni, oltre che le proprie eccellenze, ma anche il proprio impegno nell’ambito delle tematiche più importanti che attraversano la contemporaneità -ha affermato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- Il ruolo delle Esposizioni Universali è, infatti, anche quello di stimolare un confronto attivo, superando i conflitti e perseguendo soluzioni innovative nel campo dei temi più attuali, relativi ad un futuro sostenibile e di coesistenza pacifica. Expo 2025 Osaka ha riaffermato, una volta di più, che la diplomazia della cultura e del turismo è oggi una delle vie più efficaci per costruire ponti tra i popoli, per promuovere la pace, per generare sviluppo sostenibile. Attraverso il linguaggio universale della bellezza e dell’incontro, San Marino ha portato nel mondo un messaggio di fiducia: quello di un Paese piccolo, ma dal cuore grande, che crede nel futuro e nella forza delle idee condivise”.

Fondamentale il contributo dato in tal senso dalla creatività degli studenti dell’Università del Design di San Marino, che hanno dato esecuzione progettuale al concept “Expo Designing Future Society For Our Lives” attraverso la realizzazione dello spazio espositivo, un luogo ricco di simboli identitari importanti, in grado di rappresentare egregiamente l’identità della Repubblica di San Marino, a partire dalla narrazione della leggenda del Santo Fondatore che dal 301 d.c ha ispirato quello che è divenuto un progetto di comunità e di società valido per il futuro, un modello che pone al centro la persona, i principi cardine delle democrazie della liberà, della pace che sono e sempre resteranno i valori fondanti della nostra Repubblica.

“Oggi presentiamo la pubblicazione del Catalogo Ufficiale in due volumi, uno descrittivo e uno fotografico, che raccontano la storia della partecipazione di San Marino, dalla progettazione al periodo di apertura del Padiglione-ha sottolineato il Commissario Generale della Repubblica di san Marino per Expo Osaka 2025 Filippo Francini- La partecipazione a un’Expo che ha visto la presenza di oltre 160 partecipanti tra Nazioni e Organizzazioni Internazionali ha permesso a San Marino di attivare uno dei principi fondanti di queste manifestazioni: la costruzione di relazioni e connessioni internazionali, nel segno della collaborazione e del dialogo tra popoli. Un dato su tutti è da sottolineare per questa edizione di Expo a Osaka: su circa 29 milioni di visitatori complessivi del sito di Yumeshima, oltre 3,8 milioni hanno visitato il Padiglione- Cluster di San Marino, condiviso con altri dieci Paesi, testimoniando l’interesse verso la Repubblica e rafforzandone l’attrattività turistica, culturale e commerciale”.

I numeri di San Marino ad Expo Osaka 2025 sono stati eccezionali, oltre a stabilire un nuovo primato di presenze, questo certifica la potente attrattiva del concept espositivo e la forza narrativa di uno Stato piccolo, ma carico di storia e valori, ponendo basi solide alla partecipazione a Riyadh 2030. Lo shop del Padiglione ha registrato incassi record, un successo commerciale che testimonia la percezione positiva e la qualità delle eccellenze promosse, superando ogni previsione e rafforzando la posizione internazionale della Repubblica di San Marino.

