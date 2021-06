Expo Dubai 2020: iniziati i colloqui individuali dei 66 candidati per il programma volontari del Padiglione San Marino

Expo Dubai 2020: iniziati i colloqui individuali dei 66 candidati per il programma volontari del Padiglione San Marino.

Il Commissario Generale di San Marino per l’Esposizione Universale 2020 Dubai informa che sono iniziati i colloqui individuali dei candidati ammessi alla selezione finale del programma volontari del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. Dalle iniziali 91 candidature pervenute sono 66 i candidati ammessi al colloquio individuale con il Commissario Generale dopo l’effettuazione dei test per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. I colloqui si terranno presso la sede del Commissariato Generale presso il Palazzo del Turismo e si concluderanno venerdì 25 giugno 2021. Successivamente a tale step la procedura di selezione prevederà la definizione di una short-list dei candidati ai quali verrà somministrato un test finale pisco-attitudinale per l’identificazione dei candidati più idonei a svolgere il programma di volontariato che prevede la permanenza a Dubai di un periodo di 4 mesi continuativi e divisi in due periodi:

a) primo periodo dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021

b) secondo periodo dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022

La procedura di selezione terminerà il 30 giugno.2021. Il Commissario Generale Mauro Maiani si è dichiarato soddisfatto del grande numero di giovani candidati che hanno partecipato alla selezione e del segnale di grande attenzione dimostrato verso l’evento Expo che si preannuncia essere il più grande evento mondiale del 2021 e che segnerà la ripresa dopo la pandemia.

c.s. Commissariato generale del Governo per l'Esposizione Universale 2020 Dubai

