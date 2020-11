Expo Dubai 2020: siglato oggi il Protocollo d’Intesa e collaborazione tra il Commissariato Generale per l’Expo Dubai 2020 e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio SPA.

È stato siglato questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Expo il Protocollo d’Intesa e di collaborazione tra il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per l’Expo Universale Dubai 2020 e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. previsto dal decreto n. 73 del 7 maggio 2020. La firma del Protocollo segna un momento importante nella tappa di avvicinamento all’Expo che si aprirà il 1 ottobre 2021 e terminerà il 31 marzo 2022. Il Protocollo d’Intesa si compone di un totale 30 pagine di 12 articoli ed ha tre allegati, che nel loro insieme regolano le procedure per l’effettuazione delle spese, la loro autorizzazione e rendicontazione, compito che il Decreto affida all’Agenzia su proposta del Commissariato, oltre a regolare le procedure tecnico-finanziarie da seguire sia a San Marino che a Dubai. Il Commissario Generale Mauro Maiani ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Pier Giovanni Terenzi, si sono detti soddisfatti per l’accordo siglato che rappresenta un punto di partenza per una collaborazione efficace e trasparente. Il Commissario Maiani ha dichiarato che “ora può concretamente partire l’azione del Commissariato che consiste nella predisposizione di tutti gli atti necessari alla partecipazioni ed il primo di questi sarà l’esame delle candidature arrivate per l’affidamento del incarico di realizzazione del piano di comunicazione del padiglione per poi procedere celermente verso la realizzazione di contenuti del Padiglione sia a livello grafico, video e multimediale”. Il Presidente dell’Agenzia Terenzi ha dichiarato che “l’Agenzia sarà parte attiva nel rendere la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Expo di Dubai proficua per il sistema Paese, nelle sue componenti economiche e sociali”. Il Segretario di Stato per il Turismo e l’Expo Federico Pedini Amati si è dichiarato soddisfatto per il la firma del Protocollo ed ha sottolineato come ora “occorre andare avanti a tutta forza per raggiungere l’obiettivo di una partecipazione di San Marino di qualità all’Expo Universale di Dubai 2020 che rappresenterà il primo momento di rilancio del sistema Paese dopo la crisi dovuta alla pandemia”.

