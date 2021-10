Expo Dubai conferma l’importanza per San Marino di partecipare a questi grandi eventi per stringere relazioni nuove e rafforzarne di esistenti Pedini Amati incontra il Ministro del Turismo del Brasile e parla della possibilità di avviare un accordo di cooperazione per il turismo

Expo Dubai conferma l’importanza per San Marino di partecipare a questi grandi eventi per stringere relazioni nuove e rafforzarne di esistenti.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Expo Dubai 2020, dove si trovava per inaugurare il Padiglione di San Marino, il Ministro per il Turismo del Brasile Gilson Machado con cui si è confrontato sulla possibilità di avviare un accordo di cooperazione per il turismo la cui firma potrebbe avvenire il prossimo novembre. L’incontro bilaterale che ha avuto luogo presso il Padiglione del Brasile, si è svolto in un clima cordiale e amichevole; per San Marino, oltre a Pedini Amati, erano presenti il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini - anche Ambasciatore di San Marino in Brasile - e il Commissario Generale Mauro Maiani; per il Brasile erano invece presenti al fianco del Ministro Machado, il Presidente di Embratur Carlos Brito, il Ministro Consigliere dell’Ambasciata del Brasile ad Abu Dhabi Leandro Vieira e il Segretario dell’Acquacoltura e della Pesca Jorge Seif. Pedini Amati ha approfondito il tema delle misure da adottare per aumentare il flusso di turisti tra le due nazioni, facilitare i viaggi e consentire sconti sull’acquisto di pacchetti turistici. Un tavolo tecnico che lavori ai contenuti del protocollo d’intesa verrà costituito subito al rientro della delegazione a San Marino. "Quella di oggi, qui all'Expo di Dubai, è stata una giornata molto produttiva. Dopo l’appuntamento di questa mattina con il Segretario Generale del BIE Dimitri S. Kerkentzes, nel pomeriggio ho potuto incontrare il Ministro Machado che mi è parso entusiasta di chiudere accordi con San Marino. Il memorandum of understanding di cui si è parlato dovrebbe essere siglato il novembre prossimo, in occasione del giorno nazionale del Brasile qui a Expo Dubai, al quale è prevista la partecipazione del Presidente Jair Bolsonaro. Machado, che mi ha riservato un’accoglienza calorosa mi ha invitato ad andare in Brasile per approfondire la conoscenza del suo Paese, soprattutto della regione amazzonica.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: