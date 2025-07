Expo Ryiadh 2030, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati incontra a Roma il CEO Talal Al Marri

Su invito del CEO di Expo Riyadh 2030 Ing. Talal H. AlMarri il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati si è recato ieri presso la sede della Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma per incontrare lo stesso Ing. AlMarri e il Direttore dei rapporti con i Paesi partecipanti all’Expo 2030 Ridha Shaikh, alla presenza dell’inviato d’affari della reale Ambasciata dell’Arabia Saudita Tariq Khaddam Al-Fayez. Al centro dell’incontro la presentazione del progetto Expo Riyadh 2030 e la volontà da parte del Regno di Arabia Saudita di avere la Repubblica di San Marino fra i paesi partecipanti. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha confermato l’interesse della Repubblica di San Marino verso le Esposizioni Universali ed ha spiegato che, immediatamente dopo la partecipazione all’edizione in corso ad Osaka, saranno intraprese le necessarie iniziative per poter portare la bandiera di San Marino anche a quella del 2030. L’organizzazione di Expo Ryiadh 2030 ha confermato la volontà di sostenere i piccoli Stati con progetti speciali al fine di favorirne la partecipazione. Nell’occasione il dipartimento per le partecipazioni internazionali ha presentato il progetto Riyadh 2030, un’opera faraonica che prevede la costruzione di 5 distretti su 6 milioni di metri quadrati collegati con la Capitale saudita e il nuovo aeroporto. E’ prevista la partecipazione di 197 paesi, ognuno con un proprio padiglione e un numero complessivo di visitatori superiore ai 42 milioni. Il tema dell’edizione sarà “Forsight for tomorrow”. L’occasione si è rivelata particolarmente preziosa per affrontare anche ulteriori temi di reciproco interesse. Il prossimo incontro con l’organizzazione di Expo Ryiadh 2030 si terrà ad Osaka a settembre, per quelli successivi il CEO Ing. Talal H. AlMarri e il suo staff sono stati ufficialmente invitati nella Repubblica di San Marino.

