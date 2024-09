Expo2025: webinar su opportunità per le imprese del territorio

In collaborazione con il Commissariato Generale Expo, Agenzia Sviluppo Economico - CC approfondisce la partecipazione del nostro Paese all’Expo giapponese. Si tratta di un'opportunità unica e straordinaria per le imprese di tutto il mondo per presentare le proprie innovazioni a un pubblico internazionale, composto da investitori, partner commerciali e potenziali clienti globali. Gli expo mondiali favoriscono lo scambio di idee tra nazioni, settori e discipline diverse, creando un terreno fertile per nuove collaborazioni e sinergie. In un contesto economico sempre più globalizzato, queste opportunità di networking sono fondamentali per espandere i propri orizzonti e accedere a nuovi mercati. Allo stesso tempo, l’interazione con il tessuto imprenditoriale è fondamentale per la promozione della giurisdizione. Le imprese non sono solo motori economici, ma veri e propri ambasciatori del territorio da cui provengono. Esse incarnano i valori, l'innovazione e l'identità di una comunità, rappresentando una connessione diretta tra la realtà locale e il mercato globale. Al seguente link è possibile visionare il sito expo con le principali informazioni https://www.sanmarinoexpo.com/

Il webinar sarà l’occasione per approfondire modalità e termini di partecipazione. Iscrizione gratuita entro le ore 11:00 del 2 ottobre 2024.

cs Agenzia di Sviluppo-Camera di Commercio