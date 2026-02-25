Extera e SheTech rinnovano la partnership per sostenere la parità di genere nel digitale

A San Marino un nuovo appuntamento SheTech Breakfast per parlare di comunicazione e leadership femminile

Dopo il successo delle precedenti edizioni, SheTech e Extera Digital Agency tornano a San Marino con una nuova SheTech Breakfast, il format che si svolge al mattino pensato per creare uno spazio di confronto, ispirazione e networking tra professionisti che operano nel mondo Digital, Tech & Communication. L’evento si svolgerà venerdì 27 febbraio, dalle 8:15 alle 9:30, presso San Marino Outlet. Protagoniste di questa edizione saranno due speaker d’eccezione: Sara Paesani, PR & Communications Manager di Luna Rossa, ed Elsa Santamato, Creative Team Leader di Extera. Durante l’incontro racconteranno il proprio percorso professionale, condividendo sfide personali, traguardi raggiunti e riflessioni sul ruolo delle donne nel mondo della comunicazione e del digitale.

“Rinnovare la collaborazione con Extera significa dare continuità a un impegno concreto per la parità di genere nel digitale. In questi anni abbiamo costruito iniziative capaci di sensibilizzare, formare nuove professioniste e mostrare che la presenza femminile in ambito tech & digital non solo è possibile ma è un vero valore aggiunto per il settore. È attraverso alleanze solide e progetti continuativi che possiamo trasformare l’inclusione in un cambiamento reale su tutto il territorio nazionale”, aggiunge Chiara Brughera, Managing Director di SheTech.

Con oltre 10 donne in ruoli di responsabilità all’interno del proprio team, per Extera la presenza femminile nel digitale è un valore concreto e quotidiano. Tuttavia, il gender gap nelle discipline STEM e nei settori tech è ancora una realtà. È proprio per questo che l’agenzia sceglie di sostenere SheTech, promuovendo anche nel proprio territorio iniziative capaci di ispirare e supportare la parità di genere. “Crediamo fortemente che il digitale debba essere uno spazio inclusivo, in cui competenze e talento possano emergere indipendentemente dal genere.

Con SheTech Breakfast vogliamo creare un momento di confronto reale, capace di generare ispirazione e nuove connessioni professionali”, afferma Vanessa Niemants, Marketing Manager di Extera.

La collaborazione tra Extera Digital Agency e SheTech nasce dalla volontà condivisa di contribuire a un futuro digitale più equo e rappresentativo, attraverso iniziative concrete, proprio come SheTech Breakfast, che mettano al centro competenze, talento e inclusione.3 Dettagli dell'Evento:

• Dove: San Marino Outlet

• Quando: Giovedì 27 febbraio, dalle 8:15 alle 9:30

• Agenda: Colazione di networking, benvenuto iniziale e intervista alle speaker

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Iscriviti subito: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-shetechbreakfast-extera-san-marino-1981844942573?aff=partner

C.s.









