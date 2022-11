F.lli Benedettini. Il trenino dei record

Straordinario successo per la seconda edizione del “San Marino Halloween Express”. Oltre 4000 persone a bordo del trenino della paura) L'edizione 2022 del "San Marino Halloween Express" ha raggiunto numeri e dimensioni da record. L'evento, condotto sotto la sapiente regia del nostro Direttore Artistico Andrea Prada, ha ottenuto una straordinaria risposta in termini di presenze. Oltre quattromila persone sono, infatti, salite a bordo del trenino per assistere allo spettacolo itinerante durante i quattro giorni programmati lungo la nuova location (il centro storico di Borgo Maggiore) e un nuovo percorso (pur mantenendo il fascino delle gallerie di Borgo e Montalbo). Una risposta che, oltre a riempirci di orgoglio, ci spronerà per l’edizione 2023 in maniera ancora più determinata. Riteniamo, però, necessario rivolgere un sentito ringraziamento ai tanti che hanno fornito un importante contributo per la realizzazione dell’evento. In particolar modo ci riferiamo al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, al Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, alla sua Giunta e all’Ufficio di Stato per il Turismo per la preziosa collaborazione. Va, inoltre, menzionato l’importante supporto ricevuto da parte delle forze dell’ordine e delle maestranze delle Aziende Pubbliche. Un sentito e riconoscente plauso, infine, ad Alessandro Mordenti, Paolo Gualdi, il Gruppo “The Family Cosplay” e il Gruppo “Acme” e Anna Silvia Armenise.

Al prossimo Halloween!.

F.lli Benedettini S.p.A.