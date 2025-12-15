TV LIVE ·
Fabbisogni formativi: indagine strategica, Segreteria Lavoro sollecita le imprese. Il termine per rispondere è il 31 dicembre 2025

15 dic 2025
La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica ricorda alle imprese sammarinesi che il tempo a disposizione per partecipare all’Indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali sta per scadere: la compilazione del questionario deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
La rilevazione, promossa in sinergia con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) e frutto del confronto costante con le parti sociali, costituisce un elemento cardine per la definizione delle future strategie di sviluppo del Titano. La sua finalità è disegnare un ritratto aggiornato e dinamico delle reali esigenze del tessuto produttivo, identificando con precisione le competenze e le figure professionali emergenti.
La partecipazione massiva delle aziende è determinante, poiché la qualità dei dati raccolti inciderà direttamente sulla capacità del Paese di programmare politiche attive del lavoro efficaci, modernizzare i percorsi formativi e orientare i giovani verso specializzazioni in linea con le prospettive occupazionali concrete.
Il questionario, disponibile online sulla piattaforma del Portale OPEC e già inviato a tutte le imprese attive, è strutturato in due momenti distinti: uno dedicato all'analisi della situazione aziendale attuale, l'altro proiettato sulle necessità future in termini di skills e professionalità richieste. L'obiettivo è fornire una base analitica solida per scelte strategiche consapevoli.
“Siamo alla stretta finale per la raccolta di dati fondamentali,” dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. “Il successo dell’indagine dipende dalla collaborazione e dalla responsabilità di ogni singola impresa. Invito calorosamente tutte le realtà economiche a dedicare pochi minuti alla compilazione, garantendo così una fotografia veritiera e completa che è essenziale per poter programmare il futuro del nostro mercato del lavoro con la massima accuratezza. Solo con un quadro informativo chiaro possiamo investire in modo mirato e strutturale a beneficio dell'intero sistema Paese e delle nuove generazioni.”
La Segreteria di Stato ribadisce che la procedura di compilazione è semplice e veloce, interamente gestibile online. Le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e saranno elaborate in forma aggregata per orientare in maniera tangibile le decisioni strategiche in ambito lavorativo e formativo.

