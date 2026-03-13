Fabio Elefante nuovo presidente del Collegio Garante della Costituzionalità dal 14 marzo

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme riunitosi in data 10 marzo 2026 con la partecipazione dei Membri effettivi, Prof. Glauco Giostra, Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini e Prof. Fabio Elefante e dei membri supplenti Prof. Andrea Gratteri e Dott. Antonio Maruccia, ha proceduto ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento del Collegio Garante n.1/2004 all’elezione unanime del nuovo Presidente nella persona del Prof. Fabio Elefante con decorrenza 14 marzo 2026. Il neoeletto Presidente ha quindi proceduto alla designazione del Prof. Glauco Giostra quale Vice Presidente.

