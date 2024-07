Fabio Righi incontra Raj Nathan

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha incontrato il Presidente di International Accreditation Services Raj Nathan al quale ha presentato i passi avanti fatti dalla Repubblica di San Marino in tema di accreditamento durante il suo mandato. Lo sviluppo dei settori dell’accreditamento, delle certificazioni e delle valutazioni di conformità è particolarmente interessante per l’economia del Paese che, grazie al lavoro fatto, ha strutturato un sistema appetibile ad aziende locali ed internazionali. L’incontro con il Presidente Raj Nathan ha confermato l’interesse di International Accreditation Services per l’attività promossa dalla Repubblica di San Marino gettando le basi per una collaborazione futura. L’auspicio è che obiettivi come questo siano perseguiti anche dal prossimo Congresso di Stato essendo parte del nuovo slancio che si è riusciti a dare alla Repubblica nonostante il boicottaggio subito negli anni.