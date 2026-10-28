Faetano, al via l’intervento sulla frana di Strada Quinta Gualdaria: una criticità attesa dal 2018

Partecipata serata pubblica alla Casa del Castello. Viabilità verso Montegiardino liberata dai semafori e medico di base a Faetano dal lunedì al venerdì. Il quadro delle opere per il Castello

Si è svolta nella serata di martedì 27 ottobre, presso la Casa del Castello di Faetano, la serata pubblica informativa dedicata all’intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto di Strada Quinta Gualdaria interessato dal movimento franoso in località Bigandola.

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, insieme al Capitano di Castello Giorgio Moroni e al Direttore di Dipartimento Catia Cesarini, ha illustrato il cronoprogramma del cantiere, le soluzioni tecniche adottate e la gestione della viabilità alternativa, rispondendo alle domande e alle considerazioni della cittadinanza in un clima di confronto aperto e costruttivo.

La Segreteria di Stato rivolge un sentito ringraziamento alla Giunta di Castello di Faetano per l’organizzazione e il supporto logistico della serata, nonché per la costante collaborazione sui lavori pubblici che interessano il Castello.

Il movimento franoso di Strada Quinta Gualdaria rappresenta dal 2018 una delle principali preoccupazioni per la comunità di Faetano. I lavori hanno preso avvio lunedì 26 ottobre e la loro conclusione è prevista per il mese di aprile 2027, con l’obiettivo di garantire la definitiva messa in sicurezza e la piena fruibilità dell’area.

Nel corso della serata sono state comunicate due misure concrete per contenere i disagi legati al cantiere:

– la viabilità in direzione di Montegiardino verrà completamente liberata dai due impianti semaforici oggi presenti, così da garantire collegamenti più agevoli durante il periodo dei lavori;

– il medico di base sarà presente dal lunedì al venerdì nel centro di Faetano, al fine di evitare difficoltà negli spostamenti, in particolare per le persone più fragili

Per consentire l’esecuzione delle opere in piena sicurezza per le maestranze e per gli utenti della strada, la viabilità è interessata dalle seguenti modifiche temporanee:

– Prima fase (da lunedì 26 ottobre): istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico;

– Seconda fase (dal 3 novembre al 18 dicembre): chiusura totale al transito veicolare. Il traffico sarà indirizzato lungo i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica stradale temporanea.

L’intervento sulla frana si inserisce in un più ampio programma di opere pubbliche dedicate al Castello di Faetano, a conferma dell’attenzione costante che la Segreteria riserva al territorio e alla sua comunità:

1. la sistemazione dell’argine del torrente Marano mediante massi ciclopici, con il successivo ripristino della staccionata in legno;

2. la sistemazione dell’argine del torrente in Via Campo del Fiume e il completamento dei lavori del marciapiede;

3. la realizzazione dei nuovi ossari presso il Cimitero di Faetano;

4. la delibera di assegnazione alla Giunta di Castello dell’edificio dell’ex Asilo, con il relativo sopralluogo della Protezione Civile, e l’assegnazione dei locali dell’ex “casa del dottore”, destinati ad attività e progetti a beneficio della comunità;

5. interventi di asfaltatura su diversi tratti della viabilità del Castello a cui verrà data continuità nei prossimi anni e la conclusione del campo da Beach.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia sentitamente la Giunta di Castello di Faetano e la cittadinanza per la disponibilità e il confronto, e si scusa per i temporanei disagi, necessari per garantire la definitiva messa in sicurezza e fruibilità dell’area.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente



