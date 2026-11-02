Faetano, Strada Quinta Gualdaria: dal 3 novembre chiusura totale per i lavori sulla frana “Il medico di base sarà presente al Centro Sanitario di Faetano dal lunedì al venerdì per tutta la durata del cantiere”

Faetano, Strada Quinta Gualdaria: dal 3 novembre chiusura totale per i lavori sulla frana.

Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di Strada Quinta Gualdaria interessato dal movimento franoso in località Bigandola, una criticità che la comunità di Faetano attende di veder risolta dal 2018. L’intervento, avviato lunedì 26 ottobre, rappresenta un investimento di 230.000 euro e si concluderà, secondo il cronoprogramma, nel mese di aprile 2027. Da martedì 3 novembre a venerdì 18 dicembre il tratto interessato sarà chiuso totalmente al transito veicolare, per consentire l’esecuzione delle opere in piena sicurezza per le maestranze e per gli utenti della strada. Il traffico sarà deviato lungo i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica stradale temporanea, mentre la viabilità in direzione di Montegiardino sarà liberata dagli impianti semaforici, così da garantire collegamenti più agevoli per tutto il periodo dei lavori. Per ridurre al minimo i disagi, in particolare per le persone anziane e più fragili, il medico di base sarà presente presso il Centro Sanitario di Faetano dal lunedì al venerdì per tutta la durata dei lavori. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia la Segreteria di Stato per la Sanità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, il Dipartimento competente e il Dott. Arcangeli per la disponibilità dimostrata, che consente di garantire alla comunità un servizio essenziale vicino a casa. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Giunta di Castello di Faetano per la collaborazione costante e alla cittadinanza per la pazienza e la disponibilità con cui sta affrontando i temporanei disagi, necessari per mettere definitivamente in sicurezza l’area e restituirla alla piena fruibilità.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

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