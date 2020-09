Fair Play Card: Fsgc e Cnsfp protagonisti al World Fair Play Day

Sono pervenuti dalla Organizzazione Europea European Fair Play Movement (EFPM) ai vari Comitati Nazionali Fair Play aderenti i documenti presentati, discussi e approvati durante i lavori della Giornata Mondiale Fair Play. La relatrice Katarina Razcova, membro della Commissione Europea dell’EFPM, ha relazionato sul tema e iniziativa delle Carte Fair Play presentando il Toolbox per illustrare gli strumenti, idee e suggerimenti per diffondere la Carta Fair Play per eventi e attività sportive. Sebbene che l’iniziativa Fair Play Card sia facile ed economica da applicare è già in uso in diverse organizzazioni in Europa, si è ritenuto importante condividere le attuali conoscenze e le migliori pratiche. Quindi lo scopo e l’obiettivo è quello di incoraggiare più organizzazioni, titolari di eventi sportivi, insegnanti, allenatori, formatori e appassionati di Sport ad adottare l’idea della CARTA FAIR PLAY e migliorare la pratica del Fair Play nello Sport. Quindi è stato rivolto un grande ringraziamento a tutte le organizzazioni membri dell’EFPM che hanno condiviso positivamente la pratica dal Belgio, Croazia, Francia, Portogallo, San Marino, Slovacchia, CSIT. La Fair Play Card è un’ottima risorsa pedagogica soprattutto per i giovani atleti per incoraggiarli a prendere le decisioni giuste nello spirito del Fair Play dentro e fuori dal campo sportivo, anche se ciò significa prendere decisioni difficili, invece di punire il comportamento sbagliato con cartellini gialli, rossi o neri, perchè ci impegniamo a premiarli a prendere le giuste decisioni con le Carte Fair Play. Tra i vari esempi riportati e che ne fanno uso, spicca anche la lodevole iniziativa messa in campo dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) nell’aver promosso e utilizzato il CARTELLINO VERDE (Green Card) dal 2014 per premiare coloro che si sono distinti per lealtà, correttezza, rispetto delle regolo durante le fasi di gioco e che il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, premia nel consueto appuntamento annuale della Giornata Mondiale Fair Play con la Cerimonia di Premiazione dei “Fair Play Awards.” Quindi l’invito e l’auspicio rivolto a tutto lo Sport sammarinese e non solo è quello di adottare e promuovere iniziative delle Fair Play Card per sostenere qualsiasi iniziativa volta a preservare e attuare atteggiamenti e comportamenti di Fair Play a tutti i livelli dello Sport attivo, in particolare tra i giovani. In seguito il CNSFP presenterà all’attenzione degli sportivi altre iniziative che sono state elaborate e discusse durante il World Fair Play Day.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP